Encore des activités pour célébrer les 175 ans de Sainte-Thérèse

C’est avec un sentiment de fierté que le comité du 175e anniversaire de Sainte-Thérèse remercie les milliers de citoyens qui ont participé au premier week-end des festivités sous le soleil, les 31 mai, 1er et 2 juin, ainsi qu’au lancement du jeu historique le 25 juin dernier.

« J’ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer les familles thérésiennes lors de nos divers événements qui mettaient en lumière notre riche histoire ainsi que notre patrimoine. Je les remercie pour leur participation à ce week-end rempli d’activités et pour leur contribution au rayonnement de notre magnifique ville. Je désire également souligner le travail du comité, des employés de même que celui de nos précieux partenaires qui ont mis en lumière notre patrimoine culturel, mais aussi notre côté rassembleur, qui font de Sainte-Thérèse une ville accueillante », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron. Il a également rappelé que les festivités se poursuivront tout l’été.

Voici un aperçu des activités à faire et à découvrir :

Jeu du 175e

Le Jeu du 175e est disponible gratuitement, et ce, dès maintenant à la Maison Lachaîne, les mardis de 18 h à 21 h ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h. Il est également possible de se procurer un exemplaire au Musée régional Thérèse-De Blainville durant les heures d’ouverture.

Circuit d’expositions historiques jusqu’au 25 août

Visitez les nombreuses expositions qui vous permettront de voyager dans le temps et qui, pour plusieurs, vous remémoreront de nombreux souvenirs.

Exposition Passé préservé, trésors et mémoires de Sainte-Thérèse (artéfacts remémorant notre riche histoire) à la Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest) les mardis, de 18 h à 21 h ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

L’exposition Symphonie ouvrière : les mélodies de l’industrie du piano à Sainte- Thérèse se situe en plein air au parc Foisy (près de la gare).

Une série de trois balados qui mettent en valeur l’histoire de Sainte-Thérèse.

Exposition Je suis, J’ai choisi Sainte-Thérèse en plein air à l’extérieur du Musée régional Thérèse-De Blainville (6, rue Blainville Est) (témoignages de fierté par des Thérésiennes et des Thérésiens).

Exposition Ateliers des Mille-Îles et expositions permanentes au Musée régional Thérèse-De Blainville (6, rue Blainville Est).

Exposition Le passé qui reste de Gabriel Dunn-Plante dans la vitrine de la bibliothèque (150, boulevard du Séminaire) durant les heures d’ouverture.

Remerciements aux partenaires

Dans le cadre des festivités du 175e, la Ville souhaite remercier l’entreprise thérésienne Jardin Dion, qui célèbre ses 70 ans d’existence en 2024, pour ses précieux conseils sur la plantation des capucines offertes gratuitement par la Ville, de même que l’entreprise Saint- Graal pour sa bière du 175e.

Les membres du conseil et les employés municipaux ont cuisiné plus de 1400 hot-dogs pour les citoyens présents à cette fête. La Ville remercie pour cette offre alimentaire Les Supermarchés IGA extra Daigle pour leur grande contribution financière. La Ville souligne l’apport des propriétaires de voitures anciennes du club Les Bolides du Nord pour la présentation de l’exposition de voitures anciennes qui fut très appréciée par les citoyens. La Ville remercie également la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles pour sa contribution inestimable aux festivités du 175e anniversaire.

Ça se poursuit cet été et à l’automne

Cet anniversaire sera aussi commémoré de différentes façons au courant de l’été. Plus particulièrement à l’occasion des Journées de la culture qui se dérouleront les 27, 28 et 29 septembre, de nouvelles activités seront offertes aux citoyens.

Les soirées Vin et piano se poursuivront le 19 septembre avec l’artiste Guillaume Martineau, natif de Sainte-Thérèse, ainsi que le 10 octobre avec le piano à 4 mains afin de mettre en lumière l’histoire des pianos de Sainte-Thérèse. Une conférence historique sur les pianos précède les prestations et un verre de vin est offert à chaque participant. Ces soirées sont réservées aux résidents au coût de 10 $ (inscription obligatoire).

Les 9 et 16 octobre, ainsi que le 13 novembre, également dans le cadre de la programmation du 175e anniversaire de la ville, une série de trois conférences à la bibliothèque ravira les passionnés d’histoire et les curieux. Les sujets de ces conférences seront le chanoine Lionel Groulx, l’écrasement du vol 831 à Sainte-Thérèse-de-Blainville et les Porteous, une famille de marchands écossais à Sainte-Thérèse. La Ville organise aussi des lectures publiques de textes d’écrivains thérésiens et d’un conte historique conçu spécialement pour le 175e anniversaire de la ville par l’artiste multidisciplinaire Marc Sauvageau. Ces lectures auront lieu les 5 et 10 décembre.