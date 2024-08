Blainville en fête : un autre succès pour cet événement familial!

Malgré une météo incertaine par moments, les sourires étaient nombreux au Parc équestre le 17 août, alors que se tenait la 37e édition de Blainville en fête, un rendez-vous culturel et familial toujours très attendu.

Une programmation diversifiée et renouvelée, des artistes talentueux et un horaire bien rempli : tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette journée un succès sur toute la ligne. Les spectacles de Daniel Coutu, les nombreux jeux gonflables, le mur d’escalade, le carré de sable géant, les ateliers de LEGOMD, la balade en petit train, l’usine à maquillage, les camions de cuisine de rue : il y avait de quoi divertir petits et grands.

Les personnes présentes ont été éblouies par les acrobaties du spectacle de BMX. Le spectacle Place à la relève a également retenu l’attention sur la scène principale, grâce à l’indéniable talent des artistes de la région. Le spectacle du groupe Clay and Friends a quant à lui conquis les festivaliers. Les nombreuses interactions des membres avec le public et leur fourgue en ont mis plein la vue. Cette journée de fête s’est clôturée avec un spectacle à grand déploiement : 130 drones ont illuminé le ciel, suivi d’un feu d’artifice, pour le plaisir de tous.

Soulignons l’apport des bénévoles de Moisson Laurentides qui assuraient le service au bar durant la soirée. Grâce aux généreux pourboires reçus, plus de 1 300 $ seront versés à l’organisme, qui offre du dépannage alimentaire dans la région.

« La fin de l’été a été soulignée de belle façon avec cette édition de Blainville en fête. La population a été au rendez- vous pour profiter des activités festives et estivales. La prestation de Clay and Friends a été mémorable, tout comme le spectacle de feu d’artifice et de drones. Merci au personnel de la Ville impliqué dans l’organisation de l’événement. On a déjà hâte à l’année prochaine », a déclaré la mairesse Liza Poulin.