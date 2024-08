Lorraine se transforme en royaume des superhéros pour la Fête de la Famille

À l'occasion de ce rendez-vous annuel qui met fin à la programmation estivale en beauté, les citoyennes et citoyens de tous âges se sont rassemblés au parc Lorraine, samedi dernier, pour célébrer la Fête de la Famille.

Dans une ambiance festive, la journée a offert un programme riche, comprenant, entre autres, un spectacle, le Skate Fest familial, un parcours sportif, ainsi que des activités d’initiation au tennis et au pickleball. En soirée, les passionné(e)s de musique étaient conviés à la conclusion de la série de spectacles Les airs d’été, avec une performance d’Hélium Cosmik.

« Chaque année, cet événement familial, où se mêlent loisirs, sport et culture, nous permet de voir les sourires émerveillés des enfants face aux activités organisées. Les membres du conseil municipal et moi-même avons le privilège d’être témoins de ces moments précieux partagés par notre population et leurs proches dans nos magnifiques espaces verts. », souligne Jean Comtois, maire de Lorraine.



Sous le thème des superhéros, cette édition a permis aux enfants présents de rencontrer Capitaine America, Spiderman, les Tortues Ninja et Hulk. Les jeunes ont pu prendre des photos amusantes avec leurs héros et participer à des exercices physiques avec ces personnages emblématiques. La Ruche d’art mobile du Musée d’art de Joliette était également présente, invitant la population à développer leur créativité et leur imagination à travers diverses formes d’expression artistique, telles que le dessin, la photographie, la peinture, la sculpture, l’estampe et la cinématographie.

Un moment tout indiqué pour consulter les familles

« Cette édition revêtait un caractère particulier, car elle nous a offert l'opportunité de sonder nos concitoyennes et concitoyens lors de la première consultation publique pour la mise à jour de la politique MADA et famille, un projet qui devrait se conclure l’an prochain », ajoute M. Comtois.

En plus des nombreuses activités proposées, les enfants de 5 à 10 ans ont été invité(e)s à participer un atelier de création haut en couleur animé par l’illustratrice Émilie Proulx. Avec l’aide de l’artiste, les enfants ont pu dessiner leur Lorraine rêvée. Ces murales, représentant leur vision des parcs et des activités souhaitées, seront d’une grande utilité pour le comité de pilotage qui se penchera sur le plan d’action à venir. Quant aux adultes ils ont eu l’occasion de faire entendre leur voix sur des sujets tels que l’aménagement du territoire, la sécurité, la participation sociale, l’inclusion et d’autres aspects essentiels au bien-vivre ensemble.