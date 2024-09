Célébrez la culture à Sainte-Thérèse du 27 au 29 septembre

Du 27 au 29 septembre, dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyens à une série d’activités gratuites. Ces activités variées permettront de découvrir et de célébrer la culture sous toutes ses formes.

« C’est avec enthousiasme que nous nous joignons aux milliers d’initiatives présentées à travers le Québec. La culture étant dans l’ADN de Sainte-Thérèse, il s’agit d’un événement annuel incontournable. Particulièrement cette année, comme nous célébrons notre 175e anniversaire, j’invite les Thérésiennes et les Thérésiens à prendre part à ces festivités où le plaisir et la découverte seront à l’honneur! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Programmation

Exposition de la collection municipale d’œuvres d’art | 27 septembre

Maison Lachaîne

15 h : conférence de l’historien de l’art Vincent Arseneau (inscription requise au inscriptions.sainte-therese.ca)

18 h : vernissage de l’exposition (ouvert à tous)

Venez découvrir l’ensemble de la collection municipale d’œuvres d’art, qui compte plus d’une quarantaine d’œuvres originales d’artistes locaux et régionaux. L’exposition sera ensuite accessible jusqu’au 6 octobre, les vendredis de 18 h à 20 h et les samedis et dimanches de 13 h à 16 h.

Fête familiale au parc | 28 septembre, de 11 h à 16 h

Parc Guy-Blanchard

Une foule d’activités à saveur culturelle pour toute la famille vous attend! Au menu : exposition du Musée Ambulant avec atelier de tissage, animaux et reptiles exotiques présentés par Éducazoo, maquillage pour enfants sous le thème des squelettes mexicains, sculpture de ballons des animaux du safari, activité d’ombres chinoises, atelier de feutrage, dégustation de cuisine créole et encore plus!

En primeur, la toute nouvelle Bibliomobile, conçue en collaboration avec le Club Optimiste Ste-Thérèse, sera inaugurée.

Circuit Voyager à travers le temps | 29 septembre, à 11 h, 12 h 30, 14 h et 15 h 30

Départ à la Place du Village

Réseau ArtHist vous propose un tout nouveau circuit patrimonial! Partez à la découverte de l’histoire de Sainte-Thérèse et complétez une quête grâce à des comédiens et une guide historienne. Quatre choix de départs sont offerts et la durée du circuit est d’une heure. Inscription requise au www.eventbrite.ca. En cas de pluie, l’activité sera reportée au 5 octobre.

Exposition Symphonie ouvrière: les mélodies de l'industrie du piano à Sainte-Thérèse En tout temps |

Parc Foisy (près de la gare de Sainte-Thérèse)

Visitez cette exposition en plein air au moment qui vous convient. Vous découvrirez l’importance incontestable du développement des manufactures de pianos, ayant conféré à Sainte-Thérèse le prestigieux titre de capitale canadienne des pianos.

Balados historiques Je vous invite en balade | En tout temps

En ligne

Apprenez-en plus sur l’histoire de la ville grâce aux balados produits dans le cadre du 175e anniversaire. Suivez Valérie Seers à travers trois épisodes originaux et ludiques! Ceux-ci sont disponibles au www.sainte-therese.ca.