La Ville de Sainte-Thérèse inaugure sa toute nouvelle Bibliomobile

La Ville de Sainte-Thérèse a procédé le samedi 28 septembre, à l’occasion des Journées de la culture, au dévoilement de sa toute nouvelle Bibliomobile. C’est sous la thématique Découvrez les mille et une possibilités de la Bibliomobile. Parce que tous les chemins mènent à la bibliothèque de Sainte-Thérèse! qu’a été lancé ce magnifique véhicule multifonctionnel.

La réalité des familles et des personnes aînées a grandement évolué et requiert une plus grande facilité d’accès à la culture. C’est ainsi que la bibliothèque devient mobile et va à la rencontre de tous les citoyens.

« En unifiant nos actions, nos forces et nos engagements pour la communauté thérésienne, nous prévenons dès la petite enfance les difficultés scolaires, nous luttons contre l'analphabétisme et nous permettons aux enfants d'âge préscolaire d'avoir accès à des livres, ce qui constitue un gage de réussite scolaire. Nous offrons également le service à nos résidences pour personnes aînées afin de maintenir un accès à la lecture, car celle-ci contribue et améliore plusieurs aspects de la santé globale, comme la stimulation mentale, la réduction du stress et l’amélioration du sommeil. Ces facteurs contribuent à une espérance de vie plus élevée », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Partenariat avec le Club Optimiste Ste-Thérèse

La ville et le Club Optimiste Sainte-Thérèse ont élaboré un partenariat pour l'acquisition du véhicule multifonctionnel. La subvention de 70 000 $ offerte par le Club Optimiste Ste-Thérèse a permis la mise en place d'un service mobile de la bibliothèque et ainsi de développer le goût de la lecture auprès de diverses clientèles. De plus, le véhicule permettra la promotion de certains projets éducatifs du Club Optimiste Ste-Thérèse, tels que le concours d’essai littéraire et l’art oratoire.

« C’est avec un immense plaisir que je vous partage ma joie et mon enthousiasme pour le lancement de ce magnifique projet. Ce véhicule ne transporte pas seulement des livres, mais aussi des opportunités d'apprendre, de se divertir et de s'ouvrir au monde. Je suis ravie de voir cette initiative prendre vie, grâce à l'engagement et la collaboration de tous. C'est un moment important pour notre communauté », mentionne la présidente actuelle du Club Optimiste Ste-Thérèse, madame Chantal Labonté.

« Je suis fier d’être présent pour la concrétisation de ce projet que nous avons initié dès 2020 alors que nous devions mettre au rencart notre roulotte Optimiste qui était rendue à la fin de sa vie utile. C’est alors que nous avons travaillé avec Lise Thériault, cheffe – projets spéciaux et politiques citoyennes à la Ville, afin de mettre en place ce projet qui favorise la découverte à la lecture et l’accès à la culture pour tous. Je remercie chaleureusement tous les contributeurs de ce magnifique projet. Vive la lecture, vive la culture et vive cette belle aventure collective ! », déclare monsieur Robert St-Louis, président du Club Optimiste lors de la mise sur pied de ce projet en 2020.

Soutien financier du gouvernement du Québec

L’aménagement intérieur de la Bibliomobile a été réalisé grâce à l’Entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le gouvernement du Québec. Cette entente d’une valeur de 33 000 $ a permis de modifier le véhicule pour faciliter les déplacements avec les livres et le matériel nécessaires aux diverses activités.

« Je me réjouis de ce nouveau service à la communauté qui permet de démocratiser la culture et d'en favoriser l'accessibilité. Je félicite l’équipe de la bibliothèque de Sainte-Thérèse pour cette initiative », mentionne monsieur Eric Girard, député de Groulx, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise.

À propos de la Bibliomobile

Ce nouveau véhicule arborant l’œuvre de l’illustrateur Philippe Béha, que l’on peut également admirer à la bibliothèque de Sainte-Thérèse, permettra de faire découvrir les mille et une possibilités de la bibliothèque. Celle-ci sera présente à l’occasion d’événements et effectuera des visites dans les écoles, les résidences pour aînés ainsi que les garderies.

La Bibliomobile offrira le service de prêt de livres, d’émission et de renouvellement de la Carte citoyen de même que le prêt à domicile aux personnes admissibles. Les responsables de ces établissements qui souhaiteraient la recevoir pourront réserver auprès de la bibliothèque en communiquant avec le 450 434-1440, poste 2400 ou au [email protected].