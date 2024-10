Célébrez l’Halloween à Sainte-Thérèse

Du 26 octobre au 2 novembre prochains, la Ville de Sainte-Thérèse invite tous les super-héros et les sorcières à participer à une semaine d'activités gratuites pour célébrer la fête la plus effrayante de l’année.

«L’Halloween est une fête qui rassemble petits et grands autour du plaisir et de l'imaginaire. Nous sommes heureux d’offrir pour la première fois une programmation pour célébrer en grand cet événement incontournable. Nous avons hâte de voir vos costumes créatifs et de partager ces moments festifs avec vous! », mentionne le maire de Sainte- Thérèse, monsieur Christian Charron.

Programmation

Après-midi hanté | Samedi 26 octobre, de 13 h à 16 h

Place du Village

N’ayez pas froid aux yeux et plongez dans l’ambiance de l’Halloween lors d’un après-midi que vous n’êtes pas près d’oublier!

Surprise sucrée pour toutes les 500 premières personnes costumées

Parade de costumes et prix à gagner

Décoration de citrouilles pour les enfants

Décoration de mini sapins avec l’organisme Dépanne-tout

Mocktails pour petits et grands par la Maison des jeunes des Basses-Laurentides

« Hot-d’ogre » et soupe verte par le Centre d'entraide Thérèse-De Blainville

Distribution de 300 citrouilles en collaboration avec Louise Chabot, députée de

Thérèse-De Blainville

Et plus encore!

En cas de pluie, l’activité se tiendra à la Maison du citoyen.

Atelier de fabrication de toutous porte-clés | Dimanche 27 octobre, de 10 h à 12 h

Bibliothèque

Initiation au crochet pour les enfants de 10 ans et plus. Ils pourront repartir avec leur propre toutou porte-clés aux couleurs de l’Halloween! (Inscription requise)

Atelier culinaire | Lundi 28 octobre, de 17 h 30 à 19 h 30

Centre d’entraide Thérèse-De Blainville

En collaboration avec le Centre d'entraide Thérèse-De Blainville, préparez un monstrueuxbuffet! Recettes et idées pour petits et grands. (Inscription requise)

Atelier de maquillage | Lundi 28 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque

Atelier pour enfants où ils apprendront à réaliser des maquillages effrayants comme au cinéma! (Inscription requise)

Accessoirise ton costume | Mardi 29 octobre, de 17 h à 19 h

Bibliothèque

Du matériel inspirant et de l'accompagnement seront offerts pour les enfants qui n’ont pas terminé d’élaborer leur costume d’Halloween ou qui sont en manque d’idées.

Soirée de l’Halloween | Jeudi 31 octobre, de 18 h à 21 h

Place du Village

Distribution de bonbons et point de départ de la chasse aux bonbons! En cas de pluie, l’activité pourrait être annulée.

Danse en blanc | 1er novembre, de 10 h à 12 h

Bibliothèque

Au lendemain de la récolte de bonbons, les jeunes pourront lâcher leur fou lors de cette danse. Un DJ, des mini jeux, des effets visuels et des collations les attendent.

Rallye | 27 octobre au 2 novembre

Bibliothèque

Durant toute la semaine de l’Halloween, courez la chance de gagner un prix en complétant le rallye Qui a empoisonné la tarte à la citrouille? Procurez-vous le livret au comptoir de prêt de la bibliothèque pour débuter votre quête.

Pour les activités dont l’inscription est requise, ayez votre Carte citoyen en main et inscrivez-vous en ligne au inscriptions.sainte-therese.ca sous l’onglet Activités d’Halloween.