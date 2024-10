Dévoilement des gagnants du concours Rosemère en fleurs

Du 26 octobre au 2 novembre prochains, la Ville de Sainte-Thérèse invite tous les super-héros et les sorcières à participer à une semaine d'activités gratuites pour célébrer la fête la plus effrayante de l’année. «L’Halloween est une fête qui rassemble petits et grands autour du plaisir et de l'imaginaire. Nous sommes heureux d’offrir ...