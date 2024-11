Une récompense pour la bibliothèque de Lorraine pour ses services

La bibliothèque de la Ville de Lorraine se démarque par son excellence de ses services selon l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) qui lui a décerné e ruban de niveau 5, le plus haut grade du programme BiblioQUALITÉ.

« Offrir un accès à la culture diversifié et adapté à toute la population est une priorité pour Lorraine. En investissant dans notre bibliothèque d’année en année, nous pouvons garantir des services de qualité aux familles et aux aîné(e)s », mentionne Martine Guilbault, conseillère municipale déléguée aux finances, à la bibliothèque, aux familles et aux aînés.

Avec un taux de fréquentation atteignant 50,6 % et une augmentation constante des prêts de livres, l’établissement connaît un succès grandissant. Entre le 1er janvier et le 30 septembre, plus de 53 000 documents ont été empruntés, soulignant l’intérêt croissant de la population pour cet espace culturel.

Du nouveau à la bibliothèque

Cette distinction attribuée à la bibliothèque reconnaît les efforts et les investissements de la municipalité pour offrir des services de qualité. Au printemps dernier, la Ville de Lorraine a entrepris un projet de médiation culturelle en collaboration avec deux artistes, transformant l’espace jeunesse de la bibliothèque avec une murale colorée. Le salon a également été réaménagé, notamment, par le retrait d’une marche, pour améliorer la circulation et rendre l’espace plus accessible. Ces travaux font de la bibliothèque un lieu encore plus fonctionnel et accueillant pour tous.

« Cette distinction témoigne de notre engagement à faire de la bibliothèque un lieu de découvertes, de culture et de partage pour les citoyennes et les citoyens de Lorraine. Nous sommes fiers de voir notre bibliothèque rayonner et de constater l’enthousiasme croissant de notre communauté pour cet endroit essentiel », mentionne Jean Comtois, maire de la Ville de Lorraine.

Se basant sur cinq indicateurs, l’établissement a obtenu la note globale de 85 %. L’évaluation prenait en compte les dépenses dédiées à l’acquisition de nouveaux livres, les heures d’ouverture, la superficie du bâtiment, le nombre de places assises et les ressources humaines.