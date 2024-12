Deux nouvelles œuvres d’art public à admirer à Sainte-Thérèse

Deux nouvelles oeuvres d'art murales ornent des bâtiments de la Ville de Sainte-Thérèse. L'inauguration officielle s'est déroulée le 12 décembre en présence du maire de la municipalité et les artistes.

L'oeuvre titré Cinémascope, a été réalisée par Jasmin Guérard-Alie et Simon Bachand, du collectif Artducommun et se trouve sur le mur nord du Cabaret BMO de Sainte-Thérèse. Il s'agit de la quatrième murale que possède la petite municipalité

Tandis que Citadelle est l'oeuvre de Chloë Charce, artiste et enseignante au Collège Lionel-Groulx, installée sur le mur sud de la Maison du Citoyen. Il s'agit d'une image photographique reproduite en grand format rétroéclairé. C'est la troisième de la ville.

« Nous sommes très fiers d’accueillir ces deux nouvelles œuvres au cœur de Sainte-Thérèse. Grâce à elles, des murs, autrefois sans vie, sont devenus resplendissants et magnétiques par le jeu des couleurs, des formes et des ambiances qu’elles ont su créer. Merci à Jasmin, Simon et Chloë pour toute la passion et la créativité que vous y avez mises », a mentionné le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron durant l’inauguration.

Cinémascope

Cette œuvre se veut un hommage au Théâtre Georges, un ancien cinéma emblématique de la région qui fut en activité à cet endroit entre 1930 et 1985.

À gauche, un visuel en noir et blanc rend hommage aux premiers films classiques, tandis qu’à droite, des teintes éclatantes marquent l’évolution vers le cinéma en couleur.

En ancrant le patrimoine culturel de Sainte-Thérèse dans un cadre visuel captivant, cette fresque fait honneur aux sorties romantiques et à l'impact du grand écran comme lieu de rassemblement. C’est une ode à l’identité de la ville, fière de son passé mais tournée vers l’avenir.

Citadelle

L’image met en scène la grande fenêtre de style néogothique formant un arc en ogive, située à la croisée des 4e et 5e étages de la façade ouest du Collège Lionel-Groulx. Cette grande ouverture symétrique trône au centre de l’entrée de l’ancien séminaire, telle une citadelle de la connaissance. Elle annonce les festivités qui auront lieu l’an prochain, à l’occasion du 200e anniversaire de fondation du Séminaire de Sainte-Thérèse, devenu aujourd’hui le Collège Lionel-Groulx.

La forme de la fenêtre a été reproduite en bois, puis recouverte de vinyle blanc réfléchissant et prise en photo près d’une berge des lacs Fauvel, à proximité de Sainte-Thérèse. Aucun montage photographique n’a été effectué. La forme blanche épurée et ajourée permet de poser un regard contemplatif sur le paysage, évoquant une fenêtre ouverte sur l’horizon crépusculaire.