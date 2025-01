Un dernier appel de projets par Culture Laurentides

Les artistes, les écrivains et les organismes artistiques des Laurentides sont invités à soumettre leur projet dans le cadre du troisième et dernier appel prévu à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des Laurentides, au plus tard le 10 avril.

Le tout se fait en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides, des Pays-d’en-haut et de Thérèse-De Blainville, ainsi que les villes de Saint-Jérôme et de Mirabel et Culture Laurentides.

Informations et formulaires

Pour connaître tous les détails sur le Programme de partenariat territorial des Laurentides, consultez la page web du Conseil des arts du Québec , dans la section aide financière, Arts et lettres dans les Laurentides - Partenariat territorial.

Soutien aux artistes et aux organismes

Culture Laurentides offre un accompagnement gratuit aux artistes, aux écrivaines et aux écrivains professionnels ainsi qu’aux représentants d’organismes artistiques qui désirent présenter une demande.

Séances d’information en groupe :

Séance d’information pour OBNL – virtuelle : 20 janvier – 13h30 à 15h

Séance d’information pour artistes – virtuelle : 22 janvier – 10h à 11h30 (cette séance sera enregistrée)

Séance d’information pour artistes – virtuelle : 28 janvier – 13h30 à 15h (cette séance sera enregistrée)

Pour vous inscrire à une séance d'information : https://forms.office.com/r/JBHwtk0rUE

Pour toutes questions sur les programmes, communiquez avec notre agente de développement à [email protected]

Le service de relecture avec notre agente de développement est disponible pour les membres de Culture Laurentides entre le 3 mars et le 4 avril 2025, prenez rendez-vous en écrivant à : [email protected] (vous devrez envoyer vos documents minimum 1 semaine avant la rencontre).

Géré par le CALQ, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, de contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines, de favoriser leur rétention dans leur localité et d’encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.