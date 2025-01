Rétrospective 2024, Film Laurentides présente ses résultats

Le président du conseil d’administration de Film Laurentides, Paul Calce, est heureux d’annoncer les résultats 2024. Une année faste où l’équipe composée de Marie-Josée Pilon à la direction de l’organisme et de Jade Desjardins à la coordination, aura contribué à attirer 37 tournages québécois et étrangers.

Une trentaine de municipalités ont de ce fait accordé les autorisations requises pour l’occupation du domaine public par les équipes de tournage. Si la présence d’un plateau peut parfois passer inaperçue ou au contraire, attirer l’attention des citoyens et des touristes de passage, il ne faut pas sous-estimer le travail de logistique effectué en amont par les employés municipaux chargés de recevoir les demandes permis.

« L’appui des municipalités est un atout important dans l’accomplissement de la mission de Film Laurentides et je tiens à les remercier. Sans leur collaboration empressée, les activités d’accueil et de promotion effectuées au préalable par Marie-Josée et Jade ne pourraient mener à de tels résultats. Le lien de confiance qui s’est développé entre Film Laurentides et l’industrie de l’audiovisuel depuis bientôt 28 ans est lui aussi un élément déclencheur, en témoigne le nombre croissant de clients qui sollicitent les services offerts par l’organisme » souligne M. Calce.

Suivant les informations recueillies par l’organisme auprès des producteurs ayant choisi de tourner dans la région, les dépenses directes effectuées dans les Laurentides en 2024 s’élèvent à 5.5 millions de dollars (location des lieux, coût de relocalisation, location de salle d’appui, espace de stationnement, hébergement, alimentation, perdiem, travaux d’aménagement, services municipaux, fournisseurs de biens et services de proximité, etc.).

En collaboration avec les établissements hôteliers, Film Laurentides est également en mesure de démontrer que les équipes, composées de producteurs, réalisateurs, techniciens et comédiens ont généré 12 225 nuitées réparties dans une vingtaine d’hôtels de la région. « Un tourisme d’affaires bien ciblé qui fait l’envie de certaines régions du Québec qui tentent de se mobiliser afin de mettre en valeur leur territoire » précise le président.

La liste des tournages est publiée chaque année sur le site web de Film Laurentides. Point marquant de 2024, la série américaine The Last Frontier (Apple TV) a installé ses principaux décors dans pas moins de 12 municipalités des Laurentides sur une période de 3 mois. S’ajoutent le film d’action Mayday (Skydance), la série Obsession (Amazon) et une publicité.

Parmi les 33 productions québécoises, mentionnons l’émission jeunesse Hiveraganza (Sphère média), les téléréalités Les bricoleurs du dimanche (Zone 3) et Aller simple (Sphère média), les longs métrages Adam (Azymut Films), Une splendeur de vivre (Le foyer films), Montréal ma belle (Caméra Obscura) et Gagne ton ciel (Coop vidéo), la série Anticosti (Sphère Média) et Temps de chien (A Média), le court métrage Bigfoot, réalisé par Jeanne Carrière et le vidéoclip La fin du show des Cowboys fringants.