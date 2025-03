Une capsule temporelle emmurée à la bibliothèque Ste-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a procédé, le 14 mars dernier, à l’inauguration de la capsule temporelle créée pour son 175e anniversaire. Cette capsule emmurée à la bibliothèque pourra être ouverte le 1er juin 2099, 75 ans après le début des festivités du 175e anniversaire, soit 250 ans après la fondation de la ville.

Citoyens de Sainte-Thérèse, organismes, élus municipaux de la région et membres du comité organisateur du 175e anniversaire étaient réunis pour assister à la mise en place de cette capsule temporelle à l’espace foyer de la bibliothèque. L’événement était également marqué par la présence des élèves de 5e année de la classe de madame Hernandez de l’école du Trait-d’Union, qui ont participé au contenu de la capsule.

« Ce projet de capsule temporelle clôt d’une façon magistrale les festivités de notre 175e anniversaire de fondation. Cette capsule nous a permis de partager, avec la génération qui l’ouvrira en 2099, les pensées et les sentiments qui nous habitent aujourd’hui. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet. Je souligne au passage la contribution des élèves de la classe de 5e année de Mme Annabel Hernandez qui, par leurs témoignages spontanés et colorés, ont rendu ce projet encore plus spécial », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.

La capsule contient les éléments suivants : un mot du maire, une photo des conseillers municipaux, des souhaits transmis aux générations futures par des citoyens ainsi que par les élèves de 5e année de la classe de madame Hernandez de l’école du Trait-d’Union, une résolution de 1947 en lien avec le Règlement relatif aux représentations ou spectacles offerts dans la Ville, des articles de journaux traitant du 175e anniversaire, des photos des événements réalisés lors des festivités du 175e anniversaire, des photos des murales, le jeu du 175e anniversaire, un sachet de semences de capucines du 175e anniversaire, un livret de la collection municipale d’œuvres d’art, une vidéo de la campagne Je suis Sainte-Thérèse, une chanson Rue des pianos d’Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David, des balados sur l’histoire des pianos, des épinglettes de la Ville et un toutou imaginé par Darius dans le cadre du concours Le toutou de tes rêves 2024.

Les artefacts sélectionnés témoignent de notre résilience, de notre solidarité et de notre esprit d'innovation. Avec cette capsule temporelle, un message fort est transmis aux générations futures : celui de l'importance de se souvenir de ses racines, de célébrer ses réussites et de continuer à bâtir un avenir meilleur ensemble.

Les éléments suivants permettent de conserver l’intégralité des contenus pour les 75 prochaines années : la capsule a été scellée pour éviter que la moisissure ne s’installe à l’intérieur, des sachets de gel de silice ont été déposés pour absorber l’humidité, les documents ont été imprimés sur du papier avec PH neutre, des documents manuscrits ont été rédigés avec un crayon de plomb et les photos ont été enveloppées dans des enveloppes au PH neutre.

L’enjeu principal des capsules temporelles est que beaucoup sont malheureusement perdues. L’intérêt leur étant porté s’affaiblissant et leur localisation précise est oubliée. Voilà pourquoi la capsule a été emmurée à la bibliothèque, car un lieu fortement fréquenté est un gage de visibilité, ce qui augmente sa valeur.