Une 4e édition pour Contact Culture Laurentides

Culture Laurentides organise le 30 avril prochain de 13 h à 19 h, la 4e édition de Contact Culture Laurentides, au Centre culturel du Domaine-Vert Nord à Mirabel.

Un événement qui favorise la rencontre entre les artistes, organismes professionnels des Laurentides et les diffuseurs, les organisateurs et organisatrices d’événements culturels (municipaux, scolaires, touristiques). On peut se procurer un billet d’entrée d’ici le 23 avril.

Lors de cette occasion unique de découvertes, tout sera en place afin de créer de nouveaux contacts professionnels pour les programmations à venir ! Des artistes et organismes professionnels des Laurentides de différentes disciplines (musique, danse, métiers d’art, arts visuels, arts numériques, cirque, théâtre, littérature, spectacles jeunesse, histoire, etc.) proposeront leurs activités. De plus, des extraits de spectacles seront présentés sur scène, favorisant ainsi la mise en valeur des talents de la région.

Créé en 2016, Contact Culture Laurentides est un événement bisannuel permettant de renforcir l’identité culturelle et le sentiment d’appartenance à la région. Les activités et les spectacles présentés seront tous de grande qualité, puisqu’ils ont été évalués par un comité régional.

« Culture Laurentides est convaincu de la pertinence de cet événement et qu’il sera une expérience grandement appréciée tant par les visiteurs et visiteuses que par les artistes et organismes encore cette année. », indique Mélanie Gosselin, directrice générale de CL

Culture Laurentides participe au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d’accompagnement, de formation, de concertation et de veille.

Il collabore avec les municipalités et les intervenants et intervenantes socio-économiques dans l’intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.