Fête nationale à Ste-Thérèse : Michel Rivard en tête d'affiche

Le 24 juin, pour la Fête nationale du Québec, la Ville de Sainte-Thérèse sera l'hôte du chanteur québécois Michel Rivard pour le spectacle de soirée. Plusieurs activités attendent la population au courant de la journée et de la soirée.

« La Fête nationale est un moment précieux pour se rassembler, célébrer notre culture et renforcer notre sentiment d’appartenance. Nous sommes très fiers d’accueillir un artiste de la trempe de Michel Rivard, dont les chansons résonnent profondément dans le cœur des Québécois. J’invite les Thérésiennes et les Thérésiens à venir en grand nombre vivre cette journée festive! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Programmation

De 11 h à 16 h, il y aura des animations ambulantes, des jeux gonflables, du maquillage, de la musique, des sculpteurs de ballons et plusieurs autres activités pour toute la famille aux parcs Damase-Juteau, De Sève et Charles-Bosson.

La piscine chauffée du parc Richelieu sera également ouverte de 12 h à 20 h et des activités spéciales seront offertes aux baigneurs.

Dès 17 h, dans le stationnement de l'hôtel de ville, les citoyens sont invités à profiter de présence du DJ qui présentera une programmation 100% québécoise.

Il y aura également de l'animation et du maquillage. Sur place, vente de nourriture et de boissons au profit du Groupe Marraine tendresse et d’articles lumineux au profit de la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides.

La soirée continue dès 20 h, avec le spectacle de Michel Rivard et se termine par un feu d'artifice à 22 h.

En cas de pluie forte ou d’orage, les activités pourraient être annulées partiellement ou en entier.