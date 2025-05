La quatrième édition de Rosemère en Arts se déroule cette fin de semaine

Rosemère en Arts revient pour une quatrième année , les 31 mai et 1er juin, de 10 h à 17 h, sur les parterres du Service des loisirs et de l’église Sainte-Françoise-Cabrini ainsi qu’à la verrière de la bibliothèque H.-J. Hemens.

Cet événement artistique rassemblera 56 artistes de plusieurs régions du Québec, dont plusieurs de Rosemère, qui peindront en direct et présenteront leurs dernières créations. Un encan silencieux se tiendra également dans la verrière de la bibliothèque.

Les citoyens auront l’occasion de découvrir des artistes passionnés et de voir de multiples œuvres originales. Les enfants seront conviés à des ateliers de cerfs-volants et de moulins à vent : un clin d’œil au thème de cette année. « La petite galerie » sera aussi de retour pour nos jeunes collectionneurs. Cet espace sera tout spécialement imaginé pour les enfants curieux et amateurs d'arts visuels afin qu’ils puissent explorer et créer des œuvres adaptées à leur univers.

« J’invite avec enthousiasme tous les Rosemèrois à cet événement culturel qui met en lumière le talent exceptionnel des artistes de notre communauté. Ce rendez-vous artistique est ouvert à tous, autant aux initiés qu’aux curieux. Ne manquez pas cette belle expérience haute en couleur », a affirmé le maire de Rosemère, Eric Westram.

La Ville de Rosemère est également fière d’offrir un soutien financier de 10 000 $, ainsi que du prêt de matériel et de personnel pour le volet technique de l’activité. Cet événement est entièrement pris en charge par le Regroupement des artistes de Rosemère (RAR).

« Grâce au talent des artistes présents, au soutien de nos partenaires et à l’engagement des bénévoles, cet événement promet d’être, encore une fois, un véritable festin pour les yeux et le cœur. Je vous invite à prendre le temps de découvrir chaque œuvre, à échanger avec les artistes et à vous laisser porter par l’énergie unique de ce moment. Merci de faire partie de cette belle aventure artistique! », a mentionné la présidente du RAR, Caroline Foley.

Pour en savoir plus sur l’horaire et les exposants, consultez le site Web du Regroupement des artistes de Rosemère à lesartistesderosemere.com.