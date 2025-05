Céline Gaouette lance son premier livre à la bibliothèque de Rosemère

Le 25 mai, l'auteure Céline Gaouette a procédé au lancement de son premier livre à la bibliothèque municipale de Rosemère, en présence de parents, amis et lecteurs.

Dans ce premier ouvrage portant le titre J’ai appris que..., Mme Gaouette aborde son combat contre la dépression et le long cheminement qui l’a menée vers la résilience. Durant l'événement, plusieurs ont exprimé leur reconnaissance devant la sincérité de ce récit, qualifié de « lueur d’espoir » pour celles et ceux qui vivent des périodes difficiles.

« L’inspiration et le désir de communiquer mes apprentissages étaient si intenses que le premier jet s’est fait en cinq semaines », a confié l’auteure de Rosemère.

À propos de l’auteure

Ayant travaillé dans le domaine de la santé pendant un peu plus de 25 ans, Céline Gaouette possède une grande empathie. Croyant ne pas être digne d'être aimée, sa perception et sa conviction de ne pas le mériter lui faisait considérer le bonheur des autres beaucoup plus important que le sien. Après son diagnostic de dépression majeure en 2005, elle travaille énormément sur elle-même et souhaite partager son histoire et ses outils avec d’autres personnes qui en ont besoin. Son nouvel objectif de vie? Être heureuse... tout simplement. Résidente de Rosemère, J’ai appris que... est son premier livre.