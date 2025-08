Un concert gratuit de l’Orchestre symphonique de Montréal à Blainville

Le 20 août au Parc équestre de Blainville, la population pourra profiter d'un concert gratuit de musique classique en plein air offert par l’Orchestre symphonique de Montréal, dirigé directeur par le chef d'orchestre et directeur musical maestro Rafael Payare.

Lors de cette soirée musicale, les spectateurs pourront entre autres entendre la Médiation de Thaïs, le Rondo capriccioso de Saint-Saëns et les danses du Prince Igor de Borodine. Ce sera également l’occasion de découvrir Dmytro Udovychenko, violoniste et lauréat du Concours musical international de Montréal 2023. De plus, Rafael Payare dirigera l’orchestre pour la première fois dans le cadre de cette série de concerts. André Robitaille sera quant à lui de retour à l’animation du spectacle.

« C’est un réel privilège de pouvoir accueillir pour une cinquième fois l’Orchestre symphonique de Montréal dans ce lieu enchanteur qu’est le Parc équestre. Ce concert se veut une grande célébration de la musique et un plaisir certain pour les mélomanes. C’est une chance de pouvoir assister à un spectacle d’aussi grande qualité, gratuitement et près de chez soi en plus. Je vous donne rendez-vous le 20 août prochain lors de cette soirée toute en symphonie! » a mentionné la mairesse Liza Poulin.

Pour s’y rendre

En raison du fort achalandage prévu, le chemin du Plan-Bouchard sera fermé à la circulation entre le boulevard Céloron et la rue de la Mairie de 17 h à 23 h. Les stationnements de l’aréna, de la bibliothèque et de l’hôtel de ville seront accessibles gratuitement.