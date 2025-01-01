Nous joindre
Au Parc équestre

Près de 7 000 personnes au concert de l'OSM à Blainville

25 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Près de 7 000 personnes ont assisté au concert de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) au Parc équestre à Blainville mercredi dernier. 

Dirigée par le chef d’orchestre et directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare, et animée par le sympathique André Robitaille, cette soirée a permis à la foule d’apprécier toute la richesse et le talent de l’orchestre de renommée internationale.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu offrir une soirée symphonique de cette envergure aux Blainvilloises et Blainvillois pour une cinquième fois en dix ans. Accueillir l’Orchestre symphonique de Montréal et notre communauté régionale est une source de grande fierté. Je tiens à saluer le talent exceptionnel des membres de l’OSM et du maestro Payare, grâce à qui nous avons vécu une soirée véritablement grandiose », a souligné la mairesse, Liza Poulin.

 

