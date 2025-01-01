Nous joindre
Activités gratuites du 25 au 28 septembre

Sainte-Thérèse s’anime au rythme des Journées de la culture

durée 10h00
4 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Du 25 au 28 septembre, dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyens à une série d’activités gratuites. Ces activités variées permettront de découvrir et de célébrer la culture sous toutes ses formes!

« Les Journées de la culture sont une belle invitation à se rassembler, à s’émerveiller et à célébrer ce qui nous fait vibrer collectivement. À Sainte-Thérèse, la culture fait partie intégrante de notre vie communautaire, et je vous invite chaleureusement à venir découvrir ces activités offertes tout à fait gratuitement! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Programmation

Exposition Clau Béru : un trop plein d’idées | 25 au 28 septembre
Maison Lachaîne
Heures d’ouverture : jeudi et vendredi, de 13 h à 19 h, et samedi et dimanche, de 10 h à 16 h
Vernissage : vendredi 26 septembre, à 17 h
Dans cette exposition en sculpture et installation, la Thérésienne Claudia Bérubé célèbre la sérendipité dans son processus de création, où la découverte d'une chose inattendue joue un rôle central. Lors du vernissage, l’artiste vous invite à une activité de médiation participative hors de l’ordinaire qui vous permettra d’entrer dans son univers et d’y laisser une trace de votre passage.

L’après-boulot à la Place du Théâtre-Georges | 25 septembre, de 16 h à 19 h
Place du Théâtre-Georges
Découvrez ce nouvel espace éphémère récemment aménagé au Village! Profitez d’un moment décontracté en bonne compagnie, amenez collègues et amis. Ambiance musicale assurée par un DJ, breuvages créatifs et bouchées seront au rendez-vous.

Dévoilement de l’œuvre d’art public de Patrick Bernatchez | 25 septembre, à 17 h
Quartier Belmont (extérieur – 74, rue Turgeon)
Assistez au dévoilement du tout nouveau panneau rétroéclairé réalisé par l’artiste québécois reconnu à l’international, Patrick Bernatchez. L’artiste pluridisciplinaire propose une photographie numérique, soit un plan extérieur tiré de son moyen métrage Lost in Time, mettant en scène les deux protagonistes iconiques du film, le cavalier et son cheval.

Fête familiale au parc | 27 septembre, de 11 h à 16 h
Parc Richelieu
Une foule d’activités à saveur culturelle pour toute la famille vous attend! Au menu : ateliers de cirque, de feutrage et de sanza africaine, création d’une murale collective, peinture de la Chaise des générations, maquillage, sculpture de ballons et kiosque de dégustation. De plus, l’artiste Émilie Proulx, accompagnée de la biologiste Alexia Desmarais Delisle, offrira des ateliers de dessin mettant de l’avant la science et l’illustration (inscription requise).

 

