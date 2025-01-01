Une nouvelle vie pour les bacs à fleurs du boulevard du Curé-Labelle

Grâce à la contribution de l’illustrateur et muraliste Thaïla Khampo, un trentaine de bacs à fleurs en béton au sud du boulevard du Curé-Labelle à Blainville ont désormais une nouvelle vie. Le but est d'embellir le secteur pour valoriser les commerces avoisinants.

Ce projet a été possible dans le cadre de la vision du réaménagement de cette artère principale et d’une entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Blainville.

« Merci à Thaïla Khampo qui, par ses murales aux couleurs vivantes, a su faire de ces bacs à fleurs des éléments visuels propres à la nature de Blainville et au secteur. Les œuvres stimulent l’imaginaire, éveillent les émotions et laissent une empreinte positive dans la communauté. Considérant les commentaires reçus jusqu’à maintenant, je suis convaincue que ce projet sera apprécié par notre population », a déclaré la mairesse Liza Poulin.

De son côté, l’artiste, à qui l’on doit plusieurs projets réalisés à Montréal, a partagé sa vision artistique :

« Dans mes recherches, je me suis intéressé à l’évolution du logo de la Ville. Le symbole du soleil est présent et apporte un message positif. Les thèmes du dynamisme, de la vitalité et de la prospérité ont donc supporté ma démarche artistique », a-t-il expliqué.

Thaïla Khampo espère que son projet, intitulé « La route du soleil », permettra aux usagers, qu’ils soient à pied, à vélo ou en voiture, de s’imprégner des valeurs de Blainville.

Un projet qui valorise les commerces

Outre sa valeur visuelle, le projet vise également à mettre en valeur les commerces devant qui les bacs à fleurs sont installés. Les formes et les couleurs vives des bacs contribueront à attirer l’attention sur les établissements commerciaux environnants. La présidente de l’Aile Blainville de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, Sonia Archambault, se réjouit des impacts de cette réalisation sur l’achat local :

« Ce projet illustre parfaitement comment l’art et l’embellissement urbain peuvent soutenir l’achat local. Les bacs à fleurs revitalisés attirent l’œil, créent un milieu plus accueillant et contribuent directement à la vitalité de nos commerces. C’est une fierté pour l’Aile Blainville de la CCITB de voir nos entrepreneurs bénéficier d’une telle initiative », a-t-elle souligné.

Une partie intégrante de la vision du boulevard du Curé-Labelle

Le conseiller municipal délégué à l’urbanisme et au développement économique, Stéphane Bertrand, a rappelé que le projet s’inscrit également dans la démarche entreprise en 2022 qui vise à définir et à planifier une nouvelle vision du développement du boulevard du Curé-Labelle. « En 2040, nous voulons que le boulevard soit devenu un environnement urbain chaleureux, accueillant et représentatif de la ville. Pour y arriver, nous planifions nos interventions par tronçons et la décoration de ces bacs à fleurs nous apparaissait une belle façon d’amorcer l’embellissement du secteur sud », a-t-il mentionné.

Un projet soutenu par le ministère de la Culture et des Communications

Outre ses volets urbanistique et économiques, le projet « La route du soleil » est culturel et implique un processus créatif propre à l’artiste sélectionné pour sa réalisation.

De plus, il a fait l’objet d’une belle collaboration de services municipaux. La sélection et la supervision de la réalisation ont été confiées : à la division culture, événements et logistique du Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire; au Service de l’urbanisme, de la mobilité et de la transition écologique. D’autres services de la Ville y ont été associés : le Service du génie; le Service des communications et de l’expérience citoyenne et le Service des travaux publics.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de l'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Blainville et a fait l’objet d’une subvention du ministère de la Culture et des Communications.

« L’artiste a conçu ces œuvres pour s’harmoniser avec l’identité du boulevard du Curé-Labelle et y introduire la nature grâce à des illustrations ludiques et colorées. Nous sommes fiers de ce premier geste de revitalisation de notre artère principale! », a conclu la conseillère municipale déléguée à la culture, Nicole Ruel.