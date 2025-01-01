Première pelletée de terre pour la nouvelle bibliothèque de St-Colomban

La Ville de Saint-Colomban a procédé le 4 septembre à la pelletée de terre officielle marquant le début des travaux de construction de sa nouvelle bibliothèque municipale.

Pour l’occasion, le maire de Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande, a eu le plaisir d’accueillir Tim Watchorn, député de Les Pays-d’en-Haut, ainsi que Agnès Grondin, députée de la circonscription d’Argenteuil.

Plusieurs partenaires étaient également présents afin de souligner le début des travaux de ce premier bâtiment à signature architecturale sur le territoire de Saint-Colomban. La nouvelle bibliothèque prendra place sur l’ancien terrain de soccer Dupont, en face de l’école à l’Orée-des-Bois, où sera créé un lieu à l'influence moderne et à l'intégration environnementale recherchée.

« Nous sommes très fébriles d’entamer officiellement la construction de ce projet structurant, qui bonifiera de façon durable le paysage architectural et culturel de la Ville de Saint-Colomban. Les citoyens pourront accéder à un espace multidisciplinaire inspirant, incluant un Créalab, un espace bistro, une salle polyvalente et beaucoup plus encore. Je remercie chaleureusement le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour leur contribution déterminante à la réalisation de ce projet. C’est une grande étape pour la Ville de Saint-Colomban et nous avons très hâte d’y accueillir les citoyens de tous les âges d’ici la fin de l’année 2026. » , indique le maire.

« Les bibliothèques municipales jouent un rôle fondamental dans l’accessibilité à la culture et au savoir. La nouvelle bibliothèque de Saint-Colomban deviendra un lieu rassembleur où les citoyens pourront se rencontrer, apprendre, et s’inspirer. Cette nouvelle infrastructure moderne et inclusive contribuera au dynamisme de la collectivité en plus d’encourager l’apprentissage et la transmission du savoir. », ajoute M.Watchorn.

La Ville de Saint-Colomban a reçu une aide financière totale de 2 714 932 $ pour soutenir la réalisation de ce projet de grande envergure. Le gouvernement du Canada investit 1 100 400 $ par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et le gouvernement du Québec investit également 1 100 400 $ provenant du programme Aide au développement des infrastructures culturelles.

« Je suis heureuse d’assister à la concrétisation de ce projet inspirant de bibliothèque, qui deviendra un lieu vivant d’apprentissage et de rencontres. Le choix du bois dans sa construction illustre une compréhension fine de l’identité de Saint-Colomban, à la fois enracinée dans la nature et animée par une communauté jeune et tournée vers la culture. Je félicite la Ville, qui démontre par ce projet qu’elle est à l’écoute des besoins de sa population et soucieuse d’y répondre de façon durable et créative. » , exprime Mme Grondin.

De plus, une subvention de 514 132 $ a été octroyée dans le cadre du Programme d'innovation en construction bois (PICB) du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Ce programme s’inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Cet investissement est possible grâce au marché du carbone. Le PICB vise à encourager les promoteurs de projets à accroitre l’utilisation du bois, un matériau local de qualité, aux multiples avantages, afin de réduire leur empreinte carbone. Cette aide financière a été accordée pour soutenir la réalisation du projet, qui consiste en la construction d’une bibliothèque avec des murs extérieurs et une toiture en panneaux de bois entièrement préfabriqués.