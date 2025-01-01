La bibliothèque Paul-Mercier célèbre son dixième anniversaire

Le 6 septembre, la bibliothèque Paul-Mercier à Blainville a célébré ses 10 ans d'existence avec plusieurs activités et animations pour petits et grands.

Des personnages inspirés d’univers fantastiques ont rencontré le public, alors que des comédiens ont lu des extraits de livres mettant en valeur les bibliothèques. De leur côté, les membres du conseil jeunesse ont présenté un slam dédié à celle de Blainville.

La mairesse Liza Poulin a, quant à elle, souligné l’importance de la bibliothèque Paul-Mercier pour la communauté : « C’est un lieu d’éducation, de savoir et de culture, mais aussi un véritable milieu de vie, fréquenté par 1,7 million de visiteurs depuis dix ans. Son succès contribue à faire de Blainville la troisième municipalité québécoise où les gens se disent les plus heureux. L’affection et la fierté que la population témoigne envers les services de la bibliothèque sont des indicateurs précieux de notre qualité de vie. De plus, la gentillesse, la disponibilité, les connaissances et la passion du personnel sont très appréciées. On comprend pourquoi la bibliothèque obtient une note de satisfaction de 99 % dans un récent sondage commandé par la Ville sur ses services administratifs ».

Des statistiques évocatrices et des distinctions marquantes

Selon la Ville de Blainville, la bibliothèque connaît une grande popularité. En effet, il y a eu un total de 4,3 millions de documents empruntés, dont 3,5 millions de livres imprimés, plus de 25 000 enfants ont participé à l’activité de l’Heure du conte et plus de 6 000 personnes ont assisté aux conférences.

La bibliothèque Paul-Mercier a également reçu plusieurs prix pour ses installations et ses services. En 2016, elle a obtenu le Prix Municipalité des Grands Prix de la culture des Laurentides. En 2017, le bâtiment municipal a reçu le Certificat LEED Argent, soulignant son engagement envers le développement durable et le Prix d’excellence Cecobois, récompensant l’innovation dans l’utilisation du bois en construction.

On explique ce succès entre autres par la diversité et la gratuité des activités proposées, ses équipements informatiques à la fine pointe de la technologie, son caractère inclusif et la disponibilité des documents dans les casiers situés au sud de la ville, ou par le service de livraison à domicile aux personnes à mobilité réduite.

Un bâtiment municipal qui évolue bien

En rappelant l’histoire de la bibliothèque Paul-Mercier, la conseillère déléguée à la culture, Nicole Ruel, l’a comparée à un trésor qu’elle continue de découvrir avec beaucoup d’enthousiasme « Mon plaisir, quand je viens à la bibliothèque, c’est de constater à quel point les citoyennes et citoyens la fréquentent, l’utilisent et l’apprécient. Je suis surtout émue de croiser de nombreux jeunes qui viennent emprunter des livres ou des documents, ou simplement étudier. Dix ans après son inauguration, la bibliothèque Paul-Mercier a bien vieilli et bien évolué », a-t-elle.