Concours d'aménagement paysager

Dévoilement des lauréats de la troisième Sainte-Thérèse la florissante

16 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Sainte-Thérèse dévoile les gagnants de la troisième édition du concours d’aménagement paysager Sainte-Thérèse la florissante.

« Nous tenons à remercier tous les participants pour cette troisième édition de ce concours. Encore une fois cette année, nous avons eu le plaisir de découvrir de magnifiques créations et de superbes aménagements paysagers. Les Thérésiennes et Thérésiens ont, sans l’ombre d’un doute, le pouce vert! Merci de participer activement à l’embellissement et au verdissement de Sainte-Thérèse », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Les gagnants ont été déterminés grâce à un vote du public sur la page Facebook de la Ville. Les citoyens dont les photos ont reçu le plus de votes dans chaque catégorie, ainsi que dans chaque district, ont remporté un chèque-cadeau de 100 $ à la boutique Jardin Dion, située à Sainte-Thérèse. Les conseillers municipaux des districts se sont rendus chez les citoyens lauréats pour procéder à la remise des prix.

Les gagnants

Catégorie Façade de maison : Sandra Bourjeily
Catégorie Balcon et terrasse : Gérard Pilon
Catégorie Aménagement comestible : Cynthia Lachapelle
District De Sève : Muriel Desgroseilliers
District Verschelden : Christine Alex
District Morris : Charles Ethier
District Chapleau : Cynthia Lachapelle
District Ducharme : Pascal Dionne
District Blanchard : Marie-Josée Simard
District Marie-Thérèse : Sandra Bourjeily

