Une onzième édition de Mirabel Fête l’érable du Québec

Les 20 et 21 septembre, la population est invitée à venir profiter de la onzième édition de Mirabel Fête l'érable du Québec au Parc régional éducatif Bois-de-Belle-Rivière.

Il est possible de venir manger un repas du terroir sous une formule de panier pique-nique gourmand pour deux personnes (réservation obligatoire sur la page Facebook de l'événement). Plusieurs activités familiales sont offertes en plus d'avoir la possibilité de découvrir des délices locaux. On y retrouve des animations variées, un marché du terroir et de nombreux exposants artisanaux qui mettent l'érable à l'honneur.

Le programme

En grande nouveauté pour cette année, les participants pourront participer à une soirée country suivie d’un deuxième service de panier pique-nique pour prolonger le plaisir.

Le service de paniers pique-nique concoctés avec des produits locaux et signés par des cabanes à sucre mirabelloises est disponible le samedi pour le dîner de 11h à 14h et au souper de 17h à 19h, et le dimanche au dîner de 11h à 14h.

Il y aura également des animations continues, un spectacle d’hommes forts, des dégustations et des découvertes gourmandes.

« À Mirabel, nous sommes fiers de célébrer l’érable, notre véritable or blond, affirme Stéphane Michaud, directeur général du Parc régional éducatif Bois-de-Belle- Rivière. Grâce au soutien indéfectible de nos partenaires, cet événement rassembleur met en lumière tout le savoir-faire local et fait rayonner notre terroir. »