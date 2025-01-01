Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Parc régional éducatif Bois-de-Belle-Rivière

Une onzième édition de Mirabel Fête l’érable du Québec

durée 11h00
17 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les 20 et 21 septembre, la population est invitée à venir profiter de la onzième édition de Mirabel Fête l'érable du Québec au Parc régional éducatif Bois-de-Belle-Rivière.

Il est possible de venir manger un repas du terroir sous une formule de panier pique-nique gourmand pour deux personnes (réservation obligatoire sur la page Facebook de l'événement). Plusieurs activités familiales sont offertes en plus d'avoir la possibilité de découvrir des délices locaux. On y retrouve des animations variées, un marché du terroir et de nombreux exposants artisanaux qui mettent l'érable à l'honneur. 

Le programme

En grande nouveauté pour cette année, les participants pourront participer à une soirée country suivie d’un deuxième service de panier pique-nique pour prolonger le plaisir.

Le service de paniers pique-nique concoctés avec des produits locaux et signés par des cabanes à sucre mirabelloises est disponible le samedi pour le dîner de 11h à 14h et au souper de 17h à 19h, et le dimanche au dîner de 11h à 14h. 

Il y aura également des animations continues, un spectacle d’hommes forts, des dégustations et des découvertes gourmandes.

« À Mirabel, nous sommes fiers de célébrer l’érable, notre véritable or blond, affirme Stéphane Michaud, directeur général du Parc régional éducatif Bois-de-Belle- Rivière. Grâce au soutien indéfectible de nos partenaires, cet événement rassembleur met en lumière tout le savoir-faire local et fait rayonner notre terroir. »

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Dévoilement des lauréats de la troisième Sainte-Thérèse la florissante

Publié hier à 11h00

Dévoilement des lauréats de la troisième Sainte-Thérèse la florissante

La Ville de Sainte-Thérèse dévoile les gagnants de la troisième édition du concours d’aménagement paysager Sainte-Thérèse la florissante. « Nous tenons à remercier tous les participants pour cette troisième édition de ce concours. Encore une fois cette année, nous avons eu le plaisir de découvrir de magnifiques créations et de ...

LIRE LA SUITE
La bibliothèque Paul-Mercier célèbre son dixième anniversaire

Publié le 10 septembre 2025

La bibliothèque Paul-Mercier célèbre son dixième anniversaire

Le 6 septembre, la bibliothèque Paul-Mercier à Blainville a célébré ses 10 ans d'existence avec plusieurs activités et animations pour petits et grands. Des personnages inspirés d’univers fantastiques ont rencontré le public, alors que des comédiens ont lu des extraits de livres mettant en valeur les bibliothèques. De leur côté, les membres ...

LIRE LA SUITE
Première pelletée de terre pour la nouvelle bibliothèque de St-Colomban

Publié le 8 septembre 2025

Première pelletée de terre pour la nouvelle bibliothèque de St-Colomban

La Ville de Saint-Colomban a procédé le 4 septembre à la pelletée de terre officielle marquant le début des travaux de construction de sa nouvelle bibliothèque municipale. Pour l’occasion, le maire de Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande, a eu le plaisir d’accueillir Tim Watchorn, député de Les Pays-d’en-Haut, ainsi que Agnès Grondin, députée ...

LIRE LA SUITE