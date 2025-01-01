Nous joindre
Les 26, 27 et 28 septembre

Journées de la culture dans les CHSLD et la Maison des aînés des Laurentides

durée 10h00
23 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le CISSS des Laurentides, en collaboration avec le Comité des usagers du centre intégré (CUCI), participe aux Journées de la culture 2025. Pour une deuxième année consécutive, plusieurs CHSLD et une Maison des aînés des Laurentides feront partie du circuit culturel 2025, qui se déroulera les 26, 27 et 28 septembre prochains.

Pour l’occasion, les visiteurs découvriront la vie artistique et culturelle des résidents, familles, employés et bénévoles des milieux de vie. Au programme : expositions de toiles et autres réalisations artisanes, prestations musicales, expositions d’objets thématiques, chorale et plus encore!

Cet événement, ouvert au grand public, offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir une variété de formes d’art, tout en faisant rayonner les œuvres des résidents au sein de leur milieu de vie, de leur communauté et de la population en général.

Venez célébrer l’art et la culture dans nos milieux de vie!

Le vendredi 26 septembre - De 13 h à 16 h

CHSLD Hubert-Maisonneuve : 365, chemin de la Grande-Côte, Rosemère J7A 1K4

CHSLD de Blainville : 1352, boul. Michèle-Bohec, Blainville J7C 5S4

Résidence de Lachute : 377, rue Principal, Lachute J8H 1Y1

CHSLD Drapeau Deschambault : 100, rue du Chanoine-Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse J7E 5E1

Pavillon Philippe-Lapointe : 234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts J8C 2B8

Le vendredi 26 septembre - De 13 h 30 à 16 h 30

CHSLD de Saint-Benoît : 9100, rue Dumouchel, Mirabel J7N 5A1

Le samedi 27 septembre - De 13 h à 16 h

CHSLD des Hauteurs : 707, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle J8B 2N1

CHSLD de Saint-Eustache : 55, rue Chénier, Saint-Eustache J7R 4Y8

Les 26, 27 et 28 septembre - De 13 h à 16 h

CHSLD d'Argenteuil: 145, avenue de la Providence, Lachute J8H 4C7

CHSLD de Saint-Jérôme : 200, rue Rolland, Saint-Jérôme J7Z 5S1

MDA de Sainte-Anne-des-Plaines : 100, rue des Cèdres, Sainte-Anne-des-Plaines J5N 4M8

Pour plus d’informations, visitez le santelaurentides.gouv.qc.ca, dans la section Nous joindre, puis sous l’onglet Centres d’hébergement, maisons des aînés et alternative.

