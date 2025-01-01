Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec
Un enseignant à la Polyvalente Lavigne reçoit un prix pour son dévouement
Lors de l'Assemblée générale annuelle, du 8 novembre dernier, de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ), un enseignant de la polyvalente Lavigne à Lachute, a reçu un prix.
C'est dans le cadre des Prix reconnaissance de l'année 2025,2026, que Dominic Turcotte a reçu celui de l'enseignant de l'année. Cette distinction reconnaît l’apport exceptionnel d’une ou d'un enseignant, membre de la FHOSQ, à l’éducation musicale et à la pratique de la musique d’ensemble.
Les élèves qui ont soumis sa candidature souhaitent le remercier pour sa motivation et son dévouement envers leur réussite et envers le programme de musique.
La Fédération tient à remercier ces personnes d’exception pour leur engagement et à souligner leur contribution au développement et à l’accessibilité de la musique d’ensemble au Québec.