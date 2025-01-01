Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec

Un enseignant à la Polyvalente Lavigne reçoit un prix pour son dévouement

durée 11h00
10 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Lors de l'Assemblée générale annuelle, du 8 novembre dernier, de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ), un enseignant de la polyvalente Lavigne à Lachute, a reçu un prix. 

C'est dans le cadre des Prix reconnaissance de l'année 2025,2026, que Dominic Turcotte a reçu celui de l'enseignant de l'année. Cette distinction reconnaît l’apport exceptionnel d’une ou d'un enseignant, membre de la FHOSQ, à l’éducation musicale et à la pratique de la musique d’ensemble.

Les élèves qui ont soumis sa candidature souhaitent le remercier pour sa motivation et son dévouement envers leur réussite et envers le programme de musique.

La Fédération tient à remercier ces personnes d’exception pour leur engagement et à souligner leur contribution au développement et à l’accessibilité de la musique d’ensemble au Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les adultes québécois sont moins friands de l'Halloween que leurs enfants

Publié le 30 octobre 2025

Les adultes québécois sont moins friands de l'Halloween que leurs enfants

Les enfants québécois seront parmi les plus nombreux à passer l’Halloween au Canada, mais leurs parents seront les moins nombreux à distribuer des friandises et dépenseront moins à cet effet que les autres Canadiens. Les provinces atlantiques sont toutefois les championnes toutes catégories quand vient le temps de célébrer l’Halloween. Un ...

LIRE LA SUITE
La bibliothèque H.-J.-Hemens de Rosemère récompensée pour ses services

Publié le 17 octobre 2025

La bibliothèque H.-J.-Hemens de Rosemère récompensée pour ses services

Pour une seconde année, le Service de la bibliothèque H.-J.-Hemens de la Ville de Rosemère se voit remettre cinq rubans par le programme BiblioQUALITÉ en reconnaissance de la qualité exceptionnelle des services offerts dans le courant de l’année 2024. Cette distinction est la plus haute décernée par l’organisme qui évalue toutes ...

LIRE LA SUITE
Le Centre d’art Diane-Dufresne célèbre ses 10 ans

Publié le 30 septembre 2025

Le Centre d’art Diane-Dufresne célèbre ses 10 ans

Cet automne, la Ville de Repentigny célèbre le 10e anniversaire du Centre d’art Diane-Dufresne (CADD). Pour souligner cette décennie de création et d’audace artistique, deux expositions majeures prennent d’assaut les salles du 28 octobre 2025 au 25 janvier 2026 : un quart de siècle d’art indiscipliné, signé par le trio iconoclaste BGL et un ...

LIRE LA SUITE