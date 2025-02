Une nouvelle régie de télévision au Cégep de Saint-Jérôme

Le Cégep de Saint-Jérôme s'est dotée d'une nouvelle régie de télévision au bénéfice des membres de la communauté étudiante du programme Arts, lettres et communication, option Cinéma et médias numériques. Ce nouvel aménagement vient compléter l’aile créative dédiée aux différentes cohortes de cette option et s’ajoute à d’autres lieux techniques spécialisés : un studio de balado et plusieurs salles de montage.

Rappelons que le contenu de ce programme a récemment été révisé dans le but d’accroître la qualité, mais aussi d’assurer que les enseignements évoluent de pair avec le milieu des médias numériques, en constante évolution.

« Les installations de pointe qu’offre le Cégep de Saint-Jérôme permettent aux étudiantes et étudiants de cette option d’évoluer dans un environnement optimal qui favorise le développement de leurs compétences pratiques et créatives », a précisé l’enseignant Alain Vézina, aussi réalisateur de films.

Ces espaces initient les personnes étudiantes aux diverses facettes de la production audiovisuelle, notamment la conception, la réalisation, la scénarisation, le découpage technique, la mise en scène, l'éclairage, la prise de son et le montage vidéo. Au terme de leur parcours, ils seront en mesure de créer des bandes publicitaires, de réaliser des balados et des reportages, ainsi que de rédiger des scénarios et tourner des courts métrages, acquérant ainsi une compréhension approfondie des rouages du milieu cinématographique et médiatique.

Depuis quelques années, certaines réalisations étudiantes font même les manchettes! Pensons aux quatre vidéos réalisées dans le cadre d’un projet pédagogique au cinéma Pine. Ces productions ont d’ailleurs été diffusées sur grand écran pendant toute l’année, une vitrine inspirante pour nos jeunes talents de notre Cégep.

D’autres opportunités uniques sont également proposées, telles que la présentation de films de fin d'études lors d'un cocktail dédié, des conférences avec des personnalités de l'industrie des médias ou la production de vidéos promotionnelles du programme, diffusées aussi au cinéma du Carrefour du Nord. Une nouvelle a d’ailleurs été réalisée récemment! Un visionnement s’impose!

Le Cégep de Saint-Jérôme organise une soirée portes ouvertes le 12 février 2025.