Blainville souligne la persévérance scolaire de 14 élèves finissants

Pour une deuxième édition, le conseil municipal et la mairesse Liza Poulin ont souligné la persévérance scolaire d’élèves finissants de 6e année du primaire et de 5e secondaire. En 2025, les quatorze établissements scolaires desservant le territoire de Blainville ont répondu à l’invitation des élus et chacun d’entre eux a sélectionné une personne s’étant démarquée par ses efforts tout au long de l’année.

La mairesse a tenu à féliciter les lauréates et lauréats : « Pour ces élèves, un chapitre se termine et un autre commence. Chaque parcours est différent et rempli de défis. Ces passages à une autre étape se révèlent des victoires qu’il faut reconnaître et célébrer. Je tiens à souhaiter une belle continuité à ces jeunes », a-t-elle déclaré.

Liste des élèves récipiendaires

Le conseil jeunesse de Blainville a déterminé les prix offerts aux élèves terminant leur parcours au primaire. Ces finissants de 6e année ont reçu des cartes-cadeaux échangeables dans un commerce de Blainville ainsi qu’une réservation gratuite à la Zone :

Zackarie Lavoie, école de la Renaissance

Annabelle Roy, école Notre-Dame-de-L’Assomption

Léonie Demers, école des SemaillesÇ

Éva-Norah Melice, école de la Seigneurie

Kaylia Sacco, école de l’Aquarelle

Eliott Garcia, école de Fontainebleau

Elliott Lacoste, école des Ramilles

Nour Ahmamad, école du Plateau-Saint-Louis

Lily-Rose Bélanger, école Chante-Bois

Kaylianne Gagnon, école de l’Envolée

Ces trois finissants de 5e secondaire ont, quant à eux, reçu une bourse de 250 $ :

Dania Al Abbas, école secondaire Lucille-Teasdale

François Bédard, école secondaire Henri-Dunant

Jasmine Danis, polyvalente Sainte-Thérèse