Nombreuses actions dans la région
Le Cégep de Saint-Jérôme rencontre des milliers d’élèves cet automne
Par Salle des nouvelles
L’équipe du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) déploie cet automne de nombreuses actions dans la région afin d’accompagner les élèves du secondaire et les personnes désireuses de reprendre un projet d’études ou de se perfectionner, dans leur réflexion quant à leur parcours postsecondaire.
Par le biais d’une tournée scolaire, d’activités immersives et d’événements d’accueil, le CSTJ a déjà rencontré plus de 5000 personnes en quelques semaines, renforçant ainsi sa collaboration avec les milieux scolaires et favorisant également une meilleure compréhension du monde collégial.
Une tournée scolaire dynamique et collaborative
Depuis plusieurs semaines, l’équipe du CSTJ visite les écoles secondaires et accueille des groupes au cégep dans le cadre d’une vaste tournée de promotion et d’orientation. Ces initiatives sont réalisées en partenariat avec les écoles et les Centres de services scolaires et visent à offrir aux élèves un premier contact concret avec le milieu collégial.
Elles permettent de répondre à leurs questions, de présenter les différents programmes et de les accompagner dans leur réflexion à l’aube de leur choix d’études. La participation de plusieurs membres du personnel du CSTJ contribue aux échanges et à une meilleure compréhension des programmes d’études.
Des journées immersives pour vivre le collégial
Pour la première fois, le CSTJ a tenu deux journées immersives en collaboration avec quatre écoles de Saint-Jérôme : école secondaire des Hauts-Sommets, École polyvalente Saint-Jérôme, école secondaire Émilien-Frenette et l’école secondaire Saint-Stanislas. Plus de 550 élèves ont eu l’occasion de vivre une expérience authentique du milieu collégial et de découvrir la diversité des programmes offerts.
Au fil de la journée, ils ont pu assister au témoignage d’une personne étudiante sur la transition secondaire-collégial, ont pu vivre quatre microenseignements liés à différentes disciplines et ont pris part à un atelier sur le parcours au cégep. Chaque personne avait un horaire personnalisé selon ses choix et intérêts, du service sur mesure !
Ce projet pilote est le fruit d’une collaboration étroite entre le Cégep de Saint-Jérôme et le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN). Inspiré d’initiatives similaires menées depuis quelques années au Centre collégial de Mont-Tremblant et au Centre collégial de Mont-Laurier, il s’inscrit dans une démarche d’orientation qui vise à soutenir les élèves dans leur choix de parcours futur. Les commentaires recueillis témoignent d’un haut niveau d’appréciation et confirment la pertinence de ce type d’activité.
Une soirée portes ouvertes rassembleuse
Le 5 novembre dernier, le Cégep de Saint-Jérôme a tenu sa soirée portes ouvertes d’automne, accueillant plus de 4000 visiteurs : futurs élèves, parents et accompagnateurs.
Pas moins de 400 membres de la communauté collégiale se sont mobilisés pour présenter les programmes d’études, les installations spécialisées, les services offerts ainsi que tout ce qui caractérise la vie étudiante au Collège.