Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Une somme record de 9 755$

La guignolée du Cégep de Saint-Jérôme permet de remettre 40 paniers

durée 10h00
16 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) et la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme ont tenu une guignolée, qui s’est déroulée à Saint-Jérôme permettant la récolte d'une somme record de 9 755$ et d'offrir 40 paniers de denrées aux étudiants vivant une situation de précarité. 

On indique que dans un contexte où les besoins financiers et psychosociaux des  étudiants ne cessent d’augmenter, la guignolée joue un rôle essentiel. Le soutien offert par cette campagne permet non seulement d’alléger le fardeau financier, mais contribue aussi directement à la réussite, à la persévérance et au bien-être des personnes étudiantes. Se savoir soutenu fait une réelle différence dans le parcours scolaire.

Dans les dernières semaines, plusieurs initiatives ont été mises en place  : campagne de dons en ligne, présences aux portes, tournée dans les services et les départements, tenue d’un match sportif et d’un marché de Noël. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Explosion de la détresse chez les ados, le cellulaire à l'école en partie responsable

Publié le 3 décembre 2025

Explosion de la détresse chez les ados, le cellulaire à l'école en partie responsable

La détresse psychologique chez les adolescents a atteint un niveau inédit, selon le bilan 2025 de l'organisme Tel-jeunes. Il constate une hausse de 20 % des demandes d'aide de la part des jeunes et des parents, ce qui devrait totaliser 60 000 requêtes d'ici la fin de l'année. Tel-jeunes note aussi que 50 % des demandes d'aide concernent la santé ...

LIRE LA SUITE
Des nouveaux locaux d’inhalothérapie au Cégep de St-Jérôme

Publié le 1 décembre 2025

Des nouveaux locaux d’inhalothérapie au Cégep de St-Jérôme

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a procédé, le 24 novembre dernier, à l’inauguration de ses nouveaux locaux du programme Techniques d’inhalothérapie. Se sont joints aux membres du personnel et aux personnes étudiantes divers partenaires du CSTJ, dont des représentants de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre intégré de ...

LIRE LA SUITE
Le Cégep de Saint-Jérôme rencontre des milliers d’élèves cet automne

Publié le 20 novembre 2025

Le Cégep de Saint-Jérôme rencontre des milliers d’élèves cet automne

L’équipe du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) déploie cet automne de nombreuses actions dans la région afin d’accompagner les élèves du secondaire et les personnes désireuses de reprendre un projet d’études ou de se perfectionner, dans leur réflexion quant à leur parcours postsecondaire. Par le biais d’une tournée scolaire, d’activités ...

LIRE LA SUITE