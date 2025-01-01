Une somme record de 9 755$
La guignolée du Cégep de Saint-Jérôme permet de remettre 40 paniers
Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) et la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme ont tenu une guignolée, qui s’est déroulée à Saint-Jérôme permettant la récolte d'une somme record de 9 755$ et d'offrir 40 paniers de denrées aux étudiants vivant une situation de précarité.
On indique que dans un contexte où les besoins financiers et psychosociaux des étudiants ne cessent d’augmenter, la guignolée joue un rôle essentiel. Le soutien offert par cette campagne permet non seulement d’alléger le fardeau financier, mais contribue aussi directement à la réussite, à la persévérance et au bien-être des personnes étudiantes. Se savoir soutenu fait une réelle différence dans le parcours scolaire.
Dans les dernières semaines, plusieurs initiatives ont été mises en place : campagne de dons en ligne, présences aux portes, tournée dans les services et les départements, tenue d’un match sportif et d’un marché de Noël.