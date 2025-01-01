Des nouveaux locaux d’inhalothérapie au Cégep de St-Jérôme

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a procédé, le 24 novembre dernier, à l’inauguration de ses nouveaux locaux du programme Techniques d’inhalothérapie. Se sont joints aux membres du personnel et aux personnes étudiantes divers partenaires du CSTJ, dont des représentants de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre intégré de santé et de services des Laurentides ainsi que des élus de la région.

Cette réalisation majeure a notamment été rendue possible grâce à la Fondation du Cégep de Saint- Jérôme, qui a mené deux importantes campagnes de financement totalisant 299 000 $. Les sommes récoltées ont permis l’acquisition d’un vaste ensemble de matériel médical répondant aux plus hauts standards pédagogiques. Le programme a aussi pu compter sur de nombreux dons d’équipements en provenance de quatre différents centres de santé et de services sociaux (CISSS), soit les CISSS des Laurentides, de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les nouveaux espaces bénéficient d’un emplacement stratégique, à proximité du Centre de simulation en soins infirmiers, favorisant la participation des étudiantes et étudiants en inhalothérapie à des simulations interdisciplinaires. Pour Kevin Brisebois, étudiant en 3e session dans ce programme, les nouveaux locaux font vivre une expérience réelle et authentique aux personnes étudiantes.

« L’arrivée de ce programme à l’automne 2024 s’inscrit dans une volonté affirmée d’offrir, dans les Laurentides, un parcours collégial public qui répond aux besoins de main-d’œuvre qualifiée. Grâce à l’appui de la Fondation, par un investissement majeur dans les équipements, nos personnes étudiantes sont formées dans de nouveaux espaces qui représentent fidèlement les milieux de travail professionnels dans lesquels ils évolueront une fois diplômées », explique Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme.

« La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme est fière de soutenir la formation et la réussite des futures inhalothérapeutes. Nous sommes convaincus que leur parcours commence dans un environnement qui inspire, motive et reflète les réalités du milieu de la santé. Ce projet illustre parfaitement comment la générosité de nos partenaires se transforme en un impact direct et durable pour notre communauté, » ajoute Joël Bouchard, directeur de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme.

Rappelons qu’au fil des années, la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme a démontré un engagement constant envers le développement de formations du domaine santé. On lui doit notamment une importante levée de fonds de 1,6 M$ qui a permis l’aménagement de deux Centres de simulation haute-fidélité à Saint-Jérôme et à Mont-Laurier.