Au cœur de la forêt

Une classe nature Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT)

durée 14h00
12 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT) a maintenant un espace en plein coeur du Parc Éco-Laurentides pour l'enseignement des cours. Cela a été possible avec la participation de la MRC des Laurentides. 

« C’est un privilège de pouvoir compter sur une installation aussi inspirante. Grâce à la MRC des Laurentides, nos personnes étudiantes ont accès à un milieu naturel d’apprentissage qui stimule la curiosité, la collaboration et le dépassement de soi », souligne Catherine Ricard, directrice du CCMT.

« Cette classe extérieure devient un véritable prolongement de nos salles de cours et illustre parfaitement ce que peut offrir l’enseignement supérieur en région : des expériences concrètes, humaines et ancrées dans le territoire », précise-t-elle.

Un espace déjà pleinement utilisé

Depuis son ouverture, la classe nature a déjà accueilli deux activités pédagogiques.

Cours d’écologie en Sciences de la nature : les personnes étudiantes en première session ont vécu une fin de semaine immersive au Parc Éco-Laurentides, combinant pêche à la senne, analyses du lac du Cordon et étude de la flore forestière. Sous la supervision de spécialistes de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, elles ont pu appliquer sur le terrain les notions apprises en classe, tout en profitant d’un cadre exceptionnel propice à la cohésion de groupe.

Cours d’éducation physique, canot-camping : ce cours novateur combine apprentissages et aventures et plein air. Après une portion théorique donnée dans la nouvelle classe extérieure du Parc Éco-Laurentides, les personnes étudiantes ont mis leurs connaissances en pratique lors d’expéditions au Parc Éco-Kiamika et au Parc national du Mont-Tremblant, dans une approche d’enseignement expérientiel qui allie pédagogie et loisir.

 

