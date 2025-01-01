Nous joindre
Environ 96% des postes ont trouvé preneur

Plus de 4000 postes d'enseignants à pourvoir à l'aube de la rentrée au Québec

durée 18h00
14 août 2025
Par La Presse Canadienne

À deux semaines de la rentrée scolaire, plus de 4000 postes d'enseignants restent encore à pourvoir dans les écoles du Québec, a indiqué le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.

Il a mentionné qu'environ 96% des postes avaient trouvé preneur en date de lundi. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux deux dernières années, a souligné le ministre en mêlée de presse à l'Assemblée nationale, jeudi.

«Il y a deux ans, c'était 8500 qui restaient à combler. L'année passée, on était à 6000. Là, on est à 4000. Il y a deux ans, on était à 90 %, 94 % (l'an dernier) et aujourd'hui, on est à 96% des postes qui sont comblés», s'est réjoui M. Drainville.

Le ministre a indiqué que, parmi les enseignants embauchés, 10 % étaient sans brevet. Mais qu'au moins la moitié de ces personnes sans brevet ont un baccalauréat dans une des matières enseignées à l'école, comme en français, en anglais, en histoire ou en chimie.

En ce qui a trait au personnel de soutien, comme les techniciens en éducation spécialisée, et les professionnels, tels que les orthophonistes et orthopédagogues, le nombre de postes à pourvoir demeure pour le moment inconnu.

M. Drainville a assuré que le recrutement se poursuit et que les chiffres seront diffusés à la fin du mois d'août.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

