Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Cégep de Saint-Jérôme

Appel d’offres pour les travaux d’agrandissement du pavillon F

durée 11h00
2 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L’important chantier visant à moderniser les infrastructures du pavillon F du Cégep de Saint-Jérôme franchi une étape importante, soit le lancement de l’appel d’offres qui mènera à la sélection d’un entrepreneur. Celui-ci sera responsable de réaliser les travaux d’agrandissement et de rénovation du bâtiment situé au 210, rue Georges- Thurston, en plein cœur du centre-ville de Saint-Jérôme.

Annoncé en août 2025, ce projet fait écho à la forte croissance de la population étudiante tout en permettant de répondre aux enjeux liés à la vétusté constatée du bâtiment et à la nécessité de doter l’établissement d’infrastructures modernes et adaptées aux besoins de sa communauté.

Les entreprises intéressées sont invitées à consulter les documents d’appel d’offres disponibles sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO), conformément aux règles en vigueur.

Les travaux devraient débuter au cours de l’été 2026 pour une livraison du projet souhaitée à l’été 2028.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une 2e édition pour l’activité d’initiation aux sciences médico-légales

Publié à 10h00

Une 2e édition pour l’activité d’initiation aux sciences médico-légales

Dans le cadre des journées Je m’active de l’École polyvalente Saint-Joseph, le Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) a tenu, pour une deuxième année consécutive, son activité d’initiation aux sciences médico-légales destinée aux élèves de 3e secondaire. Chapeautées par Laurie Gauthier, enseignante au CCML, et Mélodie Minville, ...

LIRE LA SUITE
Un premier programme technique en Soins préhospitaliers d’urgence

Publié le 15 janvier 2026

Un premier programme technique en Soins préhospitaliers d’urgence

Le Collège Lionel-Groulx accueille depuis l’automne près d’une centaine d’étudiantes et étudiants dans son nouveau programme technique Soins préhospitaliers d’urgence, devenant le premier établissement des Basses-Laurentides à offrir cette formation. Une entente a aussi été conclue avec le Cégep de Saint-Jérôme, permettant de ...

LIRE LA SUITE
Une revue qui rallie et rassemble une communauté collégiale

Publié le 12 janvier 2026

Une revue qui rallie et rassemble une communauté collégiale

Le Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) a tenu en décembre le tout premier lancement de la revue L’Humaniste, un événement qui a attiré de nombreuses personnes venues célébrer le travail, la créativité et la rigueur des étudiantes et étudiants du programme Sciences humaines. Pensée comme un espace où s’entrecroisent recherche, ...

LIRE LA SUITE