Centre collégial de Mont-Laurier
Une revue qui rallie et rassemble une communauté collégiale
Par Salle des nouvelles
Le Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) a tenu en décembre le tout premier lancement de la revue L’Humaniste, un événement qui a attiré de nombreuses personnes venues célébrer le travail, la créativité et la rigueur des étudiantes et étudiants du programme Sciences humaines.
Pensée comme un espace où s’entrecroisent recherche, réflexion et expression personnelle, la revue L’Humaniste occupe désormais une place de choix dans la formation offerte au CCML.
Un projet qui évolue avec sa communauté
La première édition officielle de L’Humaniste sera publiée en décembre 2025. Bien qu’elle trouve aujourd’hui sa forme professionnelle, la revue est née d’une initiative pédagogique simple : offrir aux personnes étudiantes un projet stimulant qui valorise leurs intérêts, leur curiosité et leur esprit critique.
Au fil des sessions, la revue a pris de l’ampleur grâce à l’engagement collectif des personnes étudiantes et du personnel enseignant. Ensemble, ils ont façonné une publication qui reflète l’identité du programme et qui met en lumière la diversité des perspectives en sciences humaines.
Pour assurer sa pérennité et renforcer son rôle dans le parcours académique, l’équipe enseignante a intégré la création de la revue directement au cours Méthodes qualitatives en sciences humaines, offert à la troisième session. Cette décision s’inscrit dans une démarche d’apprentissage progressif qui amène les personnes étudiantes à développer leurs compétences en recherche dès leur arrivée au cégep, puis à les approfondir tout au long de leur formation.
Pour marquer ce premier lancement, les personnes étudiantes avaient préparé une série d’activités thématiques inspirées d’un univers médiéval fantastique, ajoutant une dimension immersive et conviviale à l’événement. Cette participation illustre à quel point les personnes étudiantes s’approprient leur programme et contribuent au rayonnement du CCML.