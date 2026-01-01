Le Cégep de Saint-Jérôme grimpe de 23 rangs au classement canadien

Selon le dernier palmarès de Research Infosource, le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) occupe désormais le 14e rang parmi tous les établissements collégiaux de recherche au pays, réalisant l’un des bonds les plus importants de l’année avec une progression de 23 places. Sur le plan provincial, cette performance place le Cégep au 4e rang des collèges québécois les plus actifs en recherche.

Publié annuellement par Research Infosource, ce palmarès classifie les collèges canadiens selon le volume de leurs activités de recherche. Entre juillet 2023 et juin 2024, période de référence du classement, le CSTJ et ses 2 centres de transfert de technologies (CCTT) affiliés, soit le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI), ont enregistré des revenus de 7 375 477 $, soit une augmentation de 120 % par rapport à l’exercice précédent. La hausse significative des revenus de recherche du CSTJ s’explique principalement par l’obtention de subventions par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Ces fonds de recherche ont permis aux 61 personnes chercheuses œuvrant au sein du CSTJ et de ses CCTT affiliés de poursuivre leurs avancées et de mettre sur pieds de nouvelles initiatives innovantes.

Des retombées concrètes sont d’ailleurs déjà observées grâce au financement obtenu durant l’année de référence du palmarès (2023-2024). Parmi celles-ci, la création de la première cohorte du Parcours Recherche, une activité parascolaire d’environ 60 heures permettant aux étudiantes et étudiants de s’initier à la recherche scientifique. Mis sur pied grâce à la subvention Mobilisation du CRSNG obtenue pendant l’année de référence, ce parcours propose des contenus théoriques, des visites de laboratoires, des conférences ainsi que la possibilité d’un stage en milieu de recherche. Une mention officielle d’engagement est également inscrite au bulletin des participantes et participants. Plus de 30 personnes étudiantes participent actuellement à cette première édition.