Dans les Basse-Laurentides
Un premier programme technique en Soins préhospitaliers d’urgence
Par Salle des nouvelles
Le Collège Lionel-Groulx accueille depuis l’automne près d’une centaine d’étudiantes et étudiants dans son nouveau programme technique Soins préhospitaliers d’urgence, devenant le premier établissement des Basses-Laurentides à offrir cette formation. Une entente a aussi été conclue avec le Cégep de Saint-Jérôme, permettant de bénéficier de l’expertise de son Centre collégial de Mont-Laurier, qui offre le programme depuis 2021.
Le ministère de l’Enseignement supérieur a alloué au Collège Lionel-Groulx une somme de 2 827 194 $ pour l’implantation de ce nouveau programme, soit 1 227 194 $ pour l’acquisition d’équipements et 1 600 000 $ pour l’aménagement des locaux.
Intégrant plusieurs disciplines, le programme mise sur l’apprentissage pratique du métier. Les futurs techniciens ambulanciers paramédicaux et techniciennes ambulancières médicales suivront 1 515 heures de laboratoire et 690 heures de cours théoriques ainsi que des stages sur cinq sessions.
C’est la rareté de la main-d’œuvre paramédicale dans la région qui a entraîné un appel d’intérêt du gouvernement. « Je suis fière que notre gouvernement investisse dans la formation d’une main- d’œuvre paramédicale qualifiée. Le tout nouveau programme technique mis en place par le Collège Lionel-Groulx, en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme, contribuera de manière importante à améliorer l’accès aux services d’urgence dans la région. C’est une excellente nouvelle pour l’ensemble de la population des Basses-Laurentides », a affirmé Martine Biron, ministre de l’Enseignement supérieur.
Le Collège Lionel-Groulx a entrepris les démarches nécessaires pour l’implantation du programme. « L’accessibilité à l’enseignement supérieur est au cœur de notre mission et le Collège est un partenaire incontournable dans le développement de la région. Nous sommes honorés de pouvoir jouer un rôle de premier plan dans la formation de techniciennes et techniciens paramédicaux engagés et compétents qui pourront contribuer à améliorer l’offre régionale des services de santé », a indiqué Philippe Nasr, directeur général du Collège Lionel-Groulx.
Le cégep dispose de laboratoires multifonctionnels et d’immersion, servant à l’apprentissage et à la mise en pratique de simulations cliniques. Deux voitures modifiées, destinées à l’apprentissage des techniques d’intervention en cas d’accidents de la route, sont à disposition, en plus de trois modules de soins et de leurs équipements, rendant les simulations réalistes. Au Centre collégial de Mont- Laurier, les installations comprennent notamment deux ambulances. Les étudiantes et étudiants bénéficient aussi de l’accès au centre de simulations en soins infirmiers.
Collaboration intercollégiale
La collaboration a été au cœur de l’élaboration de ce programme. L’entente conclue entre le Collège Lionel-Groulx et le Cégep de Saint-Jérôme permet à ce dernier d’offrir le parcours de formation Soins préhospitaliers d’urgence entièrement dans la région. Le programme déployé au Centre collégial de Mont-Laurier assure une accessibilité accrue à cette formation essentielle. Cette synergie intercollégiale illustre une volonté commune de répondre aux besoins du milieu et de renforcer l’offre de formation dans un secteur névralgique pour la population.
« Je remercie le Collège Lionel-Groulx et je me réjouis de cette nouvelle entente qui nous permet désormais d’offrir 100 % de la formation directement au Centre collégial de Mont-Laurier. Le Cégep de Saint-Jérôme est riche de collaborations porteuses et c’est grâce à celles-ci que nous pouvons proposer une variété croissante de parcours collégiaux dans nos trois campus. Depuis plus de 50 ans, nous contribuons à la formation de milliers de professionnels de la santé, un engagement qui se voit aujourd’hui renforcé par ce récent partenariat », a déclaré Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme.