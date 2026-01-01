Cégep de Saint-Jérôme
Une 2e édition pour l’activité d’initiation aux sciences médico-légales
Par Salle des nouvelles
Dans le cadre des journées Je m’active de l’École polyvalente Saint-Joseph, le Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) a tenu, pour une deuxième année consécutive, son activité d’initiation aux sciences médico-légales destinée aux élèves de 3e secondaire.
Chapeautées par Laurie Gauthier, enseignante au CCML, et Mélodie Minville, technicienne en travaux d’enseignement et de recherche au département de chimie de l’Université Laval, ces journées sont offertes en collaboration avec l’École polyvalente Saint-Joseph et la Sûreté du Québec (SQ) du poste de la MRC d’Antoine-Labelle, grâce au soutien financier du Pôle à l’enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU).
Jour 1 : au cœur de la criminalistique
La première journée a permis aux élèves de plonger dans l’univers fascinant de la criminalistique. Ils ont notamment visité le poste de la SQ de la MRC d’Antoine-Labelle, où ils ont découvert les différentes possibilités de carrière au sein de l’organisation. Lors de la visite de l’établissement, les élèves ont pu apprendre sur les différents outils utilisés par le corps policier et ont pu vivre une simulation d’une intervention à haut risque.
Les participants ont ensuite été invités à analyser deux scènes de crime fictives à la polyvalente : un meurtre lié à la balistique et un autre à un cas d’empoisonnement. Cette immersion concrète leur a permis de se familiariser avec les premières étapes d’une enquête judiciaire et de recueillir minutieusement des indices en vue des analyses subséquentes.
Jour 2 : analyse des preuves
À l’École polyvalente Saint-Joseph, les élèves ont poursuivi leur enquête en procédant à l’analyse des preuves récoltées le 13 janvier sur les scènes de crime : échantillons de sang, de fibres et textiles, de poils et cheveux, identification du type d’empoisonnement et examen de l’arme du crime, de la balle et de la douille retrouvés sur la scène de crime.
Cette expérience immersive leur a permis de se glisser dans la peau de véritables techniciennes et techniciens de laboratoire judiciaire, développant à la fois leur rigueur scientifique, leur esprit critique et leur capacité d’analyse.
Jour 3 : ADN et reconstruction au laboratoire
La dernière journée s’est tenue dans le laboratoire du CCML. Les élèves ont réalisé une analyse avancée par PCR (Polymerase Chain Reaction) de l’ADN et des empreintes digitales retrouvés sur les scènes de crime. Ces analyses ont permis d’approfondir leur compréhension des méthodes scientifiques modernes utilisées en criminalistique.
En après-midi, forts des résultats obtenus et des hypothèses formulées, ils ont procédé à la reconstitution de leur scène de crime afin de résoudre l’enquête fictive. Dans le rôle d’avocats de la couronne, les élèves ont dû prouver, à partir de leurs analyses, le criminel responsable du meurtre face à une contre-interrogation des avocats de la défense. Ce moment, riche en échanges, en réflexions critiques et en apprentissages concrets, leur a permis de mettre en pratique leurs compétences d’analyse et d’argumentation.
Une expérience porteuse et inspirante
Cette deuxième édition s’est révélée un franc succès, marquée par la curiosité, l’engagement et le plaisir d’apprendre des participantes et participants. En favorisant les liens entre le secondaire, le collégial et les partenaires du milieu, cette initiative contribue à faire découvrir les sciences et les carrières en sécurité publique de manière concrète et stimulante.
À l’issue d’un questionnaire d’appréciation complété par les élèves ayant participé aux ateliers, plus de 90 % d’entre eux ont indiqué que ces ateliers leur ont donné envie de poursuivre leurs études au CCML. De cette donnée, près de la moitié des filles participantes aux ateliers mentionnent vouloir poursuivre leurs études postsecondaires dans le domaine des sciences.
Ces données témoignent d’un impact concret et mesurable du projet sur les aspirations scolaires des participantes et confirment l’atteinte des objectifs, notamment celui de favoriser l’engagement et la représentation des filles dans les domaines des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), domaine où elles sont sous-représentées.
Le Centre collégial de Mont-Laurier et ses partenaires se réjouissent déjà de pouvoir renouveler l’expérience et continuer à inspirer la relève scientifique de la région.
« Le cégep, c’est oui un lieu d’apprentissage, mais c’est aussi un milieu de vie où les élèves expérimentent, découvrent et saisissent des occasions qui les font grandir. L’activité d’initiation aux sciences médico-légales qui vient de se conclure en est un exemple concret : elle a permis de vivre une expérience immersive, stimulante et formatrice. À travers leur quête de savoir, la planification de projets scolaires et la réflexion sur leur avenir, les jeunes développent des compétences essentielles. La proximité du Centre collégial de Mont-Laurier avec ses partenaires locaux facilite cette ouverture aux études supérieures, éveille la curiosité et nous permet de collaborer à la formation, ici même en région, d’une relève qualifiée. », a mentionné le directeur du Centre collégial de Mont-Laurier, David Bolduc.