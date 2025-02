Une deuxième journée de grève dans des CPE des Laurentides

Le jeudi 6 février, des travailleuses de CPE de la région de la région des Laurentides affiliées à la CSN exerceront une deuxième journée de grève dans le but d'obtenir une bonne convention collective.

Elles se rassembleront pour manifester dans différents quartiers de la région pour demander au gouvernement d'accélérer la négociation en bonifiant les conditions pour l'ensemble du personnel des Centres de la petite enfance. Les rassemblements doivent se tenir de 9 h à 13 h.

Ainsi, elles seront à Brownsburg-Chatham à Brownsburg, à l'Église Holy Church à Deux-Montagnes, au Parc Labelle à Saint-Jérôme, au Centre culturel de Sainte-Thérèse et à l'Église de la paroisse de Saint-Jovite.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) constitue l’organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.