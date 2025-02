Le Cégep de Saint-Jérôme ouvrent ses portes le 12 février

Le Cégep de Saint-Jérôme tient sa soirée portes ouvertes d'hiver le mercredi 12 février, de 17 h à 20 h, pour les futurs étudiants qui désirent découvrir leur environnement d'études à venir.

Alors que la période d’admission est en cours et que la transition vers les études collégiales suscite son lot de questionnements, cette soirée offre une occasion de visiter le campus, d’échanger avec des membres de la communauté étudiante et enseignante, et d’obtenir des réponses à toutes les interrogations entourant l’entrée au cégep. Les personnes participantes pourront échanger avec des étudiantes et étudiants actuels et en apprendre davantage sur leur expérience collégiale.

Au programme : visites guidées du campus, incluant les locaux spécialisés propres à chaque programme, kiosques d’information sur les services offerts à la communauté étudiante. Une opportunité précieuse pour amorcer une transition en douceur et réduire les appréhensions liées à cette nouvelle étape.

Les personnes intéressées peuvent dès maintenant préparer leur visite en consultant l’onglet « portes ouvertes » accessible directement sur le site Web du Cégep de Saint-Jérôme au www.cstj.qc.ca.