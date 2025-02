Liza Poulin annonce le retour des bourses et prix de la persévérance

La mairesse de Blainville, Liza Poulin, a profité du Jeudi PerséVERT pour annoncer le retour des bourses et des prix remis par la Ville à de jeunes finissants de la 6e année primaire et de 5e secondaire afin de récompenser leurs efforts pour réussir leur parcours académique.

« L’an dernier, neuf écoles desservant les élèves de Blainville ont accepté de participer à cette initiative. La reconnaissance du travail accompli par ces jeunes est primordiale et se veut un ingrédient essentiel de leur réussite. C’est une tape dans le dos qui peut signifier beaucoup dans leur parcours scolaire et je suis très heureuse de renouveler l’expérience cette année. J’invite toutes les écoles primaires et secondaires de Blainville à participer à cette initiative », a-t-elle déclaré.

Sélection de finissantes et finissants

Le Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, appuyé par le Centre de services scolaire des Mille-Îles, sollicite présentement les établissements publics qui desservent Blainville.

Pour la prochaine étape, chaque école primaire et secondaire participante sera appelée à choisir une finissante ou un finissant sur la base des efforts accomplis tout au long de l’année scolaire. Ainsi, les élèves de 6e année recevront des chèques-cadeaux échangeables dans des commerces blainvillois déterminés par le conseil jeunesse de Blainville, soit : O-Volt, Munchiz, Canadian Tire, la Jouetterie et Mr. Puffs.

Quant aux élèves de 5e secondaire qui seront choisis, la Ville leur remettra une bourse de 250 $. Les prix seront décernés par la Ville lors de cérémonies ou d’évènements organisés par les écoles à la fin de l’année scolaire.