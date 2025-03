Une grève demain de 1 000 travailleuses des CPE dans les Laurentides

Demain, le 18 mars, près de 1000 travailleuses des centres de la petite enfance (CPE) affiliées à la CSN dans la région des Laurentides tiennent une nouvelle journée de grève pour dénoncer le blocage des négociations avec le gouvernement et à réclamer de meilleures conditions de travail afin d’assurer l’attraction et la rétention du personnel dans le réseau des CPE.

Depuis plus de huit mois, les négociations stagnent, alors que la convention collective est échue depuis le 1er avril 2023.

La CSN, qui représente 80 % des CPE syndiqués, déplore que le gouvernement ait conclu des ententes avec d’autres organisations syndicales avant les Fêtes, sans répondre aux enjeux soulevés par ses membres. Les travailleuses des CPE ont adopté un mandat de grève de cinq jours, avec un appui massif de 94 %.

Des demandes essentielles pour freiner la pénurie dans les CPE

La CSN exige plutôt des améliorations aux conditions de travail et aux salaires pour favoriser l’attraction et la rétention du personnel.

Les travailleuses revendiquent notamment : une charge de travail allégée, une meilleure rémunération pour attirer et retenir le personnel , des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées et des mesures visant à améliorer la qualité des services aux enfants, notamment par le respect des ratios éducatrices/enfants et un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers.

Déroulement de la journée

Le rassemblement débute à 10 h. Dès 10 h 30, il y aura une formation d'une chaîne humaine sur les trottoirs de la route 117. Puis à 13 h 30, il y aura différentes prises de parole au Parc Saint-Georges à Saint-Jérôme.