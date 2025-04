CPE: le blocage n'est plus que sur les salaires; trois autres jours de grève annoncés

Le Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) du Cégep de Saint- Jérôme et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides sont heureux d’annoncer l’accueil d’une deuxième cohorte de 24 infirmières et infirmiers titulaires d’un diplôme obtenu hors Canada. Depuis le 17 mars 2025, ces travailleuses et travailleurs de ...