Des militantes des CPE visitent des chambres de commerce dans les Laurentides

Des travailleuses, membres du Syndicat des travailleuses en CPE de la région des Laurentides – CSN, en grève le 8 avril, ont visité deux chambres de commerce afin de dénoncer le projet de loi 89 du ministre Jean Boulet et exiger son retrait immédiat.

À cette occasion, une lettre a été déposée pour expliquer les enjeux que représentent ce projet de loi pour les travailleuses en CPE et pour les travailleurs en général. « Le projet de loi 89 a été déposé pour faire plaisir aux patrons et du tort aux travailleuses et aux travailleurs » estime Chantal Harrison, présidente du syndicat. « On dirait bien que le ministre Jean Boulet, qui s’est présenté des dizaines et des dizaines de fois devant les chambres de commerce du Québec depuis le début de son mandat, a voulu offrir un cadeau à ses amis du patronat », ajoute Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides - CSN.

Rappelons que le projet de loi contribuera sans aucun doute à l’appauvrissement de l’ensemble des travailleuses et des travailleurs du Québec. « Il s’agit d’une provocation inutile, au moment même où nous devrions nous serrer les coudes pour faire face aux menaces tarifaires de l’administration Trump. Pourquoi alors choisir la voie de la confrontation plutôt que de miser sur le dialogue social, supposément si cher au ministre Boulet? », ont renchéri les porte-paroles.

La CSN entend poursuivre ses manifestations sur l’ensemble du territoire du Québec.