La Ville de Lorraine remet 20 000$ à l'école Le Tournesol

La Ville de Lorraine a offert à l’école Le Tournesol une aide financière de 20 000$ pour l'aider dans son projet de revitalisation de son espace extérieur. Cette initiative visant à transformer la cour d’école en un lieu plus accueillant et stimulant bénéficiera tant aux élèves qu’à l’ensemble de la communauté lorraine.

« En soutenant des projets comme celui de l’école Le Tournesol, nous offrons aux enfants un contact privilégié avec la nature et des opportunités d’apprentissage en plein air dès le plus jeune âge, jetant ainsi les bases d’une communauté en santé, curieuse et engagée. En misant sur un environnement scolaire inspirant et verdoyant, nous contribuons à l’épanouissement des élèves et au dynamisme de tout le quartier », souligne le maire de Lorraine, Jean Comtois.

Parmi les améliorations apportées, mentionnons l’aménagement de zones de verdure comprenant pelouse, arbres et fosses de plantation. Certaines surfaces asphaltées ont été remplacées par du pavé et des tables à pique-nique ont été installées, bonifiant l’espace et encourageant les activités extérieures. Deux conteneurs, installés sur le côté et à l’arrière de l’école, mettent en valeur des murales colorées créées par l’artiste Olivier Gaudette. En harmonie avec l’environnement scolaire, ces structures polyvalentes servent à la fois de rangement.

« Notre appui à ce projet s’inscrit dans notre vision de soutenir la jeunesse en lui offrant un environnement qui lui ressemble : stimulant, accueillant et propice à son épanouissement, tant sur le plan physique que social, et ce, au cœur de son milieu de vie », ajoute Jocelyn Proulx, conseiller municipal et responsable du comité loisirs et des parcs.

La revitalisation de la cour d’école comprenait également la plantation de haies de conifères qui structurent certaines zones tout en ajoutant une dimension esthétique. Ce projet de réaménagement a été financé par le ministère de l’Éducation du gouvernement du Québec, la Fondation de l’École Le Tournesol, Arbres Canada et la Fondation TD.