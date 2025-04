Une simulation plus vraie que nature : 30 minutes à l'urgence

Le Département de soins infirmiers du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a tenu récemment la deuxième édition de l’activité immersive « 30 minutes à l’urgence », une simulation clinique grandeur nature qui a rassemblé cette année plus de 170 participantes et participants — plus du double de l’an dernier.

Initié par Annie Denoncourt, enseignante en soins infirmiers depuis 23 ans, ce projet permet aux personnes étudiantes finissantes de vivre des situations cliniques réalistes, encadrées par une mise en scène rigoureuse et un retour réflexif en groupe. Cette année, deux personnes s’ajoutent à l’organisation de cette édition : Christine Sigouin et Mathieu Desjardins, également membres de l’équipe enseignante en soins infirmiers.

« Je rêvais d’un projet ambitieux où nos finissantes et finissants pourraient plonger dans une simulation majeure, en conditions quasi réelles avec des comédiens, pour affûter leurs réflexes cliniques, collaborer en interdisciplinarité et réfléchir ensemble à leur pratique lors de débreffages riches et authentiques. », souligne Mme Denoncourt, qui avait reçu un financement du Pôle à l’enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU) pour la mise sur pied de l’initiative l’année passée.

Cinq salles de simulation ont été mises en place, chacune représentant divers milieux cliniques : chronicité, médecine, chirurgie, santé mentale, pédiatrie, obstétrique et ambulatoire. Le tout s’est déroulé dans une aile du Collège complètement transformée pour l’occasion, grâce à la collaboration de plusieurs dont le Département de soins infirmiers, les programmes d’Inhalothérapie, de Cinéma et médias numériques et de Théâtre ainsi que l’Université du Québec en Outaouais, campus de Saint- Jérôme (UQO).

Le réalisme de l’activité repose en grande partie sur la participation active des membres étudiants du Département de cinéma et théâtre, qui interprètent avec brio les rôles de patients. « L’an dernier, les comédiennes et comédiens jouaient si bien qu’on aurait cru qu’ils vivaient de véritables urgences ! Notre participation est une occasion unique d’explorer un jeu sensible et ancré dans le réel », affirme Maxim Racicot-Doucet, coordonnateur du programme de théâtre. Rappelons que la collaboration des programmes d’Arts, lettres et communication s’inscrit dans le cadre du cours Jeu et caméra.

« Voilà un excellent exemple de collaboration interdisciplinaire. Cette initiative, qui s’ajoute aux activités de laboratoires, aux stages et aux exercices organisés dans le centre de simulation clinique haute-fidélité, est essentielle à la formation pratique des futures professionnelles et futurs professionnels de la santé. Elle témoigne également de l’engagement exceptionnel du personnel et de notre volonté d’offrir à notre communauté étudiante un environnement d’études stimulant, mobilisateur et propice à la réussite », a conclu la directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, Nadine Le Gal.

Au terme de cette journée, ce sont plus de 170 personnes qui ont collaboré pour organiser et réaliser cette activité unique :

Département de soins infirmiers : 3 membres organisateurs, 23 membres du personnel enseignant, 5 personnes techniciennes en travaux pratiques, 70 membres de la communauté étudiante

Programme d’Inhalothérapie : 1 membre du personnel enseignant et une personne technicienne en travaux pratiques

Département de cinéma et théâtre : 1 membre du personnel enseignant et 53 personnes étudiantes

UQO : 1 professeur, 2 à 4 étudiantes et étudiants

Personnes retraitées et bénévoles : 3 enseignants retraités et 3 bénévoles