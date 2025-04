Dévoilement des participants de la région Laval-Laurentides-Lanaudière

La région de Laval-Laurentides-Lanaudière a célébré avec fierté les 51 jeunes élèves qui représenteront la grande région aux 17e Olympiades québécoises des métiers et des technologies en mai 2025.

L’évènement, tenu le mardi 22 avril au Centre de formation des Nouvelles-Technologies à Sainte-Thérèse, a réuni compétiteurs, enseignants, et équipe- école pour une soirée inspirante et riche en émotions.

Les participants, issus de 26 disciplines professionnelles différentes, ont eu la chance d’échanger entre eux et de recevoir les encouragements de leurs pairs. Ce moment fort a permis de souligner l’engagement et la persévérance de ces jeunes, prêts à relever les défis de cette prestigieuse compétition provinciale. Des participants du Mondial des métiers de septembre 2024 ont d’ailleurs tenu à témoigner de leur expérience lors de la soirée et partager avec les élèves qui suivront leurs traces, de précieux conseils.

« Ce que je trouve vraiment beau avec les Olympiades, c’est qu’on est entourés de passionnés. Tu peux parler à n’importe quel voisin assis à côté de toi, lui poser une question sur son métier, et ça devient tout de suite une vraie discussion. Ce que j’ai aussi beaucoup aimé, c’est que ça ne s’arrête jamais : à chaque étape, on rencontre de nouvelles personnes, toutes aussi passionnées les unes que les autres. Nos entraineurs et les experts nous poussent constamment à nous dépasser et à nous améliorer. » mentionne Anthony Minotti, médaillé de bronze en Technologie automobile au Mondial des métiers de 2024.