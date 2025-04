Plus de 2000 camps non certifiés: la sécurité est sous la loupe d'un organisme

Le Département de soins infirmiers du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a tenu récemment la deuxième édition de l’activité immersive « 30 minutes à l’urgence », une simulation clinique grandeur nature qui a rassemblé cette année plus de 170 participantes et participants — plus du double de l’an dernier. Initié par Annie Denoncourt, ...