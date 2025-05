Entropie : une exposition finissante haute en couleur

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a le plaisir d’inviter la population étudiante et de la région des Laurentides à l’exposition Entropie, présentant les 27 œuvres des personnes finissantes du programme Arts visuels, qui se tiendra les 17 et 18 mai prochains au Musée d’art contemporain des Laurentides (MACLAU).

Fruit d’une activité synthèse organisée depuis plusieurs années en collaboration avec le MACLAU, cette exposition met en lumière la créativité, l’authenticité et la diversité artistique des 27 personnes finissantes. Chaque œuvre exposée est une création unique, née des intérêts, du talent et de la sensibilité de celles et ceux qui terminent leur parcours collégial.

À travers une variété de formes d’expression, l’exposition témoigne de la versatilité de l’art dans notre quotidien, une valeur chère au programme d’Arts visuels du CSTJ. Tout au long de leur cheminement, les personnes étudiantes ont pu nourrir leur esprit créatif grâce à de nombreuses activités : expositions sur le campus, sorties culturelles et séjours pédagogiques à New York et en Europe.

Pour favoriser pleinement la création, le Cégep fournit gratuitement tout le matériel nécessaire à la réalisation des projets artistiques, du papier à la peinture, en passant par le bois et l’argile. Les étudiantes et étudiants bénéficient aussi d’équipements de pointe, tels qu’un laboratoire complet dédié au programme comprenant des ordinateurs Apple Mac mini pro accompagnés d’écrans de grands formats en haute résolution ainsi qu’un service d’impression grand format.