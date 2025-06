Examen de l’Ordre des infirmières : le Cégep de St-Jérôme au 1er rang

Les finissants du programme Techniques en soins infirmiers du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) se sont classées au premier rang de l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), tenu le 25 mars dernier.

À l’automne 2024, 100 % des personnes étudiantes ayant complété cette évaluation avaient également réussi l’examen.

Le programme existe depuis 1970 au Cégep de Saint-Jérôme qui a diplômé plus de 4000 personnes dans ce domaine. L'établissement scolaire croit que ce succès repose sur une pédagogie concrète, des initiatives innovantes comme l’activité immersive « 30 minutes à l’urgence », un centre de simulation haute- fidélité à la fine pointe de la technologie et un environnement d’apprentissage qui mise sur la collaboration avec les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

Des ressources telles que le Carrefour des soins infirmiers permettent également d’accompagner les personnes étudiantes vers la réussite, en leur offrant du tutorat entre pairs, des rencontres préparatoires et un accompagnement constant de la part des membres du personnel enseignant.

« Ces résultats sont le fruit d’un engagement collectif. C’est grâce à la mobilisation de nos équipes pédagogiques, de nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et de toute notre communauté collégiale que nous pouvons offrir une formation adaptée aux réalités du domaine. Je tiens à saluer le professionnalisme et la passion de notre personnel enseignant, dont l’expertise fait toute la différence dans le parcours des étudiantes et étudiants. Toutes nos félicitations à nos personnes étudiantes pour ces résultats qui traduisent l’engagement et les efforts qu’ils ont investis tout au long de leur parcours chez nous », a souligné Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint- Jérôme.